Ligue 1 : pourquoi les propos de Yacine Adli sur les Girondins font-ils autant réagir ?

Pourquoi les propos de Yacine Adli sur les Girondins font-ils autant réagir depuis dimanche soir ? Tout simplement parce qu'ils sont justes et donc, partagés par le plus grand nombre ! Le jeune milieu de terrain bordelais, connu pour son franc parlé, a simplement dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas après le très frustrant match nul face à l'OM (0-0). Sur le record d'invincibilité de 43 ans mais surtout sur l'état de son équipe et du club.

Il a pointé le manque d'exigence de celui-ci à tous les étages, les multiples conflits internes et externes pour expliquer par A+B pourquoi aujourd'hui Bordeaux ne peut plus jouer l'Europe. Et tout ça, sans filtre, avec ses propres mots et gestes. Du coup, c'est tellement rare dans un monde du football où tout est désormais policé, où les joueurs suivent même des cours de media training, que sa prise de parole a rapidement fait le buzz.

Alors, évidemment, sa sortie médiatique a fait plaisir à tous ceux qui s'intéressent aux Girondins mais aussi à tous les amoureux du sport. Un gamin de 20 ans qui a le courage de dire ce qu'il pense, ça n'arrive pas tous les jours.

Reste maintenant à savoir comment cela a été perçu dans le club ? En effet, Yacine Adli n'a épargné personne dimanche, son équipe mais surtout ses dirigeants. On saura très rapidement si ce discours a été salué ou si au contraire, on est venu lui tirer les oreilles. Cela peut-il exacerber encore plus les tensions au sein des Girondins ou plutôt en réveiller certains ? En tout cas, ces propos ont été salués par les supporters mais aussi de nombreux anciens joueurs et consultants sur les réseaux sociaux. Comme quoi, c'est toujours mieux de dire la vérité que de faire dans la langue de bois.