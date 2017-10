Ligue 1 : pourtant sur la sellette, l'entraîneur du FC Metz, ne veut surtout pas paniquer, avant la réception de Dijon

Dernier point-presse, ce jeudi 19 octobre, de Philippe Hinschberger, avant la réception, ce samedi de Dijon. Ce match de la peur sera crucial pour l'avenir du FC Metz et celui du staff technique. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, le technicien messin a préféré relativiser.

" Il faut garder un peu de bonne humeur dans ces périodes un peu moroses pour le club ". En pénétrant, ce jeudi midi, dans la salle de presse du Stade st Symphorien, Philippe Hinschberger ne paraît surtout pas accablé par la situation du FC Metz, pourtant bon dernier et en pleine crise de résultats. Alors que le président Serin lui a donné deux matchs pour tenter de relancer le club à la Croix de Lorraine et que les grenats ont été défaits samedi dernier à St Étienne, le coach messin sait que cette rencontre de samedi contre Dijon, sera sans doute déterminante pour son avenir. Alors qu'il pourrait disputer après demain son dernier match sur le banc grenat, Philippe Hinschberger préfère relativiser et savourer l'instant.

Je suis heureux d'être là, je suis en forme et je suis heureux d'être au milieu de mes joueurs et de mon staff pour préparer ce match contre Dijon. J'attends une victoire du FC Metz contre Dijon [...] On est prêt à en découdre, à aller la bataille. On veut inverser la tendance. [...] Bien malin qui sait ce qui va se passer dimanche matin.

Comment remplacer Assou-Ekoto et Udol

Au delà de sa situation personnelle, Coach Hinschberger est surtout préoccupé par le flanc gauche de sa défense. Après-demain, Benoît Assou-Ekoto purgera son second match de suspension et Mathieu Udol, dont les ligaments croisés du genou droit ont de nouveau lâché à St Étienne, est absent pour de longs mois. Sans spécialiste du poste, le technicien messin va devoir trouver une nouvelle alternative. " On va aller au plus simple pour éviter des changements de poste supplémentaires " a-t-il précisé. Enfin apte au service, Jonathan Rivierez pourrait être l'homme de la situation.

Besoin de tranquillité

Lors de ce point presse, Philippe Hinschberger, est aussi revenu sur sa décision d'instaurer cette semaine une 3ème séance d'entraînement à huis clos.

C'est pour travailler tranquillement. Beaucoup de clubs de Ligue 1 le font aujourd'hui. Moi j'adore les supporters du FC Metz mais après il faut qu'ils comprennent qu'on a besoin de calme, de rester dans nos bulles, pour bien préparer ce match contre Dijon.

En revanche, le coach du FC Metz a précisé qu'il n'y aurait pas demain soir de mise au vert avant la réception ce samedi du DFCO.

