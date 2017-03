Ligue 1 : précieuse victoire du FC Metz contre Bastia, dans sa quête de maintien

Ce vendredi 17 mars 2017, à l'occasion de la 30ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine s'est imposé 1 à 0 contre le mal classé corse. Grâce à ce 9ème succès de la saison en championnat, le FC Metz compte désormais 10 points d'avance sur le premier relégable, Bastia.

Le FC Metz respire mieux. Ce vendredi, grâce à une courte victoire 1 à 0, contre Bastia, le club à la Croix de Lorraine s'est éloigné un peu plus de la zone rouge. Les grenats comptent désormais 10 points d'avance sur leur adversaire corse, qui occupe la place de premier relégable. Parfois crispé mais solide contre le Sporting, le promu lorrain va pouvoir aborder la mini-trêve internationale qui s"annonce avec un peu plus de sérénité.

Des actions et des blessés en première période

Pour ce match contre Bastia, le staff messin décide d'aligner l'équipe qui avait obtenu le nul à Saint Étienne lors de la précédente journée. Confiant et enthousiaste, le FC Metz attaque la rencontre pied au plancher. Dés la 4ème minute de jeu, le milieu de terrain Georges Mandjeck place une jolie tête piquée que détourne in extremis le portier corse. Quelques minutes plus tard, le joueur camerounais, pourtant en bonne position, manque sa reprise. La nouvelle coqueluche de St Symphorien, Cheick Diabaté inscrit un joli but de la tête, mais il est finalement refusé pour une position de hors-jeu de l'attaquant malien. Ce FC Metz dominateur va pourtant faire les frais d'une double mauvaise nouvelle. Juste avant la pause, Simon Falette et Ismaïla Sarr se blessent et doivent quitter leurs coéquipiers. à la pause, Lorrains et Corses sont donc dos à dos.

Le FC Metz peut dire merci à Gilles Cioni

La situation se débloque juste après la pause. Sur un centre d'Ivan Balliu, Opa Nguette oblige le défenseur bastiais Gilles Cioni à pousser le ballon involontairement au fond des filets corses. Le FC Metz ouvre donc la score. Un léger avantage que le promu lorrain jusqu'à la fin de la rencontre. Les grenats vont gérer et n'obtiendront pas le break. Mais l'essentiel, malgré un seconde période assez terne, les coéquipiers de Milan Bisevac décrochent un précieux succès, qui leur permet de se rapprocher un peu d'un renouvellement de bail en Ligue 1. Place à la mini-trêve internationale ! Le FC Metz affrontera le 5 avril prochain, à huis clos, Lyon.

Le président Serin saisit le CNOSF

Sur le terrain judiciaire, cette fois, dans l'affaire des pétards contre Lyon, le FC Metz a décidé de saisir le comité national olympique et sportif français. Le président Bernard Serin conteste le retrait avec sursis de 3 points que lui a infligé la commission supérieure d'appel de la FFF. Le CNOSF se réunira courant avril pour évoquer ce nouveau recours lorrain. Ce comité ne rend qu'un avis consultatif. La FFF est libre de ne pas le suivre.