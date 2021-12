Le hasard les a fait se croiser et s'échanger les postes, l'été dernier. Côte à côte au classement, désormais, les entraîneurs de Brest (10e) et de Montpellier (9e) se retrouvent, ce samedi, à l'occasion d'une 18e journée de Ligue 1, dont chacun compte bien sortir le torse bombé.

Ligue 1 : premier rencard entre les ex de Brest et Montpellier

Non, contrairement aux déclarations de l'un et de l'autre, ce Brest-Montpellier n'est pas un match quelconque. Pas plus pour l'Héraultais d'adoption que pour celui qui l'a remplacé sur le banc breton, dans la foulée, l'été dernier. Entre eux, aucune espèce d'animosité, bien sûr. En revanche, Olivier Dall'Oglio a beau affirmer qu'il n'y a "pas plus d'envie" de gagner à Brest qu'ailleurs, et Michel Der Zakarian qu'il s'apprête à disputer un "match comme un autre", il est à peu près évident qu'il s'agit là d'un discours de façade.

Au même titre que le 3 avril prochain, ce samedi 11 décembre est bel et bien une date spéciale pour les deux hommes. Car même si le linge sale brestois s'est globalement lavé en famille après les tensions qui ont pu exister entre le technicien et quelques éléments de son vestiaire, et même si l'amertume d'une fin de cycle n'a pas entaché une relation aussi longue que forte entre Montpelliérains qui se respectent, l'envie de "prouver" et de "montrer que" reste omniprésente dans ce milieu, et n'épargne pas ces deux grands compétiteurs.

Retombés sur leurs pattes

C'est ainsi que la volonté est sans doute plus forte qu'elle ne transpire chez "Der Zak" comme chez "Dallo". Celle de ne pas subir d'affront face à son ancienne écurie. Sans doute, d'ailleurs, que chacun signerait pour un nul avant la partie. Un point qui permettrait aux deux coachs de poursuivre leur belle série. Un troisième match sans défaite d'affilée pour Olivier Dall'Oglio, un neuvième pour Michel Der Zakarian.

Deux entraîneurs à qui le destin a confié pour mission de faire aussi bien, voire mieux que l'un et l'autre, lors de l'exercice précédent, et qui y parviennent, pour le moment. Après onze matchs sans victoire, au moment de sa prise de fonction, Michel Der Zakarian a en effet redressé la barre d'un navire resté en rade jusque fin octobre. Le Marseillais de naissance, qui compte aujourd'hui un point de plus (24) que le SB29 la saison dernière à la même époque (23), a même décroché la première victoire du club, de toute son histoire, au Vélodrome.

De son côté, Olivier Dall'Oglio a affronté une tempête que la direction héraultaise n'avait qu'en partie pu envisager. Le vent s'est levé plus fort que prévu, à la fin du mercato d'été, emportant avec lui plusieurs joueurs majeurs, et c'est avec patience et brio que lui aussi a su trouver des clefs pour remettre à flot un bateau en travaux. La Paillade, elle aussi, est ainsi en passe de mieux finir l'année 2021 qu'elle n'avait conclu 2020.

Cette affiche est donc un moment important, sur le plan comptable comme d'un point de vue affectif, pour les deux coachs qui retrouveront quelques visages amicaux, mais qui ne feront pas de sentiment, au moment du coup d'envoi. Pas plus que leurs présidents, qui comptent autant qu'eux sur le succès.