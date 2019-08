Ligue 1 : premier test pour les Stéphanois à Lille

Saint-Étienne, France

C'est le premier grand rendez-vous de la saison pour l'AS Saint-Étienne ! Les Verts vont affronter Lille ce mercredi soir à 19h00 pour la troisième journée de ligue 1. Rencontre décalée à cause du G7 le week-end dernier. Les Stéphanois vont essayer d'engranger des points après le match nul décevant, à domicile, contre Brest le 18 août dernier.

Il faut faire le jeu"- Ghislain Printant

Parfois hésitants lors de leur dernière sortie contre Brest, les Verts doivent faire mieux quand ils ont la possession du ballon pour espérer bousculer le LOSC. Ghislain Printant, le coach des Verts en est conscient. "Il faut qu'on progresse dans la maîtrise collective même si contre Brest, les joueurs ont fait ce qui était demandé à savoir de passer par les côtés. Et surtout il faut faire le jeu et chercher plus de verticalité pour mettre les défenses adverses en difficulté". Pour ce troisième match Ghislain Printant ne pourra pas compter sur ses deux défenseurs gauche Miguel Trauco et Gabriel Silva. Timothée Kolodziejczak devrait en profiter pour se glisser dans le onze de départ. Le joueur de 27 ans fait son retour, lui qui est de nouveau prêté par le club mexicain des Tigres de Monterrey. Jean-Eudes Aholou, incertain il y a encore quelques jours, sera lui aussi du voyage. En revanche toujours pas de Kevin-Monnet Paquet, de William Saliba ou encore de Franck Honora dans le groupe, ils sont tous forfaits.

26 ans sans victoire à Lille en ligue 1

Vice champion de France, les Lillois sont toujours aussi redoutables en contre-attaque. Ils l'ont encore démontrer lors de leur premier match à domicile contre Nantes. "Je m'attends à une rencontre extrêmement difficile" avoue l'entraîneur des Verts. "On avait souffert l'année dernière, à Lille mais aussi à Geoffroy Guichard. Ils se sont très bien renforcés grâce au travail de Christophe Galtier et de son Président. C'est à mon sens l'une des équipes qui s'est le mieux renforcé. _C'est une grosse écurie de notre championnat"_. Les statistiques sont très largement en faveur de la formation du Nord puisque ça fait 26 ans que Saint-Étienne n'a pas gagné à Lille en ligue 1. Cependant l'équipe de Christophe Galtier a déjà perdu cette saison, à Amiens il y a une semaine et demi. C'est donc une équipe revancharde qui va se présenter contre les Verts.

Le match est à suivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Prise d'antenne à 18h30 dans l'émission quotidienne 100% Club.