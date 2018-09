Strasbourg, France

Le FC Nantes n'avait déjà plus le droit à l'erreur et était attendu au tournant. Les joueurs et l'entraîneur Miguel Cardoso ont répondu présents, samedi 1er septembre. Ils ont battu Strasbourg 3 buts à 2 lors de la 4e journée de Ligue 1. Au classement, les Nantais remontent à la 15e place, avec 4 points. "Il y avait une petite pression, c'est normal. Mais ça fait du bien à tout le monde avant la trêve. On peut se reposer tranquillement", confirme Valentin Rongier.

On a toujours tout donné, on donnera tout sur le terrain. On a bien su réagir, on est resté calmes malgré la situation

Emiliano Sala déjà indispensable

Ce sont pourtant les Strasbourgeois qui ont ouvert le score, à la 22e minute. Mais les Canaris n'ont pas douté trop longtemps. Valentin Rongier, une nouvelle fois très entreprenant au milieu de terrain, décoche une frappe puissante à la 34e minute. Sa frappe est contrée par Mitrovic et finit au fond des filets. La fin de la première période est confuse. Strasbourg réclame un penalty pour une faute dans la surface de réparation. L'arbitre ne bronche pas. Sur la contre-attaque magnifique, Nantes prend l'avantage avec un but d'Evangelista.

Le FC Nantes prend même le large un peu avant l'heure de jeu, avec un but d'Emiliano Sala, son troisième en quatre rencontres cette saison. L'attaquant, qui aurait pu quitter le club en toute fin de mercato, prouve encore son importance dans l'effectif nantais. La fin de match est tendue. Strasbourg revient à 3-2 avec un but de Da Costa à la 82e minute. Mais les Nantais parviennent à garder l'avantage.

Waldemar Kita renouvelle sa confiance à Miguel Cardoso

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, s'est voulu clair après la rencontre. Il a une totale confiance en son entraîneur, le Portugais Miguel Cardoso. "C'est un coach qui est jeune, qui a une équipe jeune avec beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il y a la qualité, maintenant il faut bien organiser. Ce n'est jamais plaisant de dire du mal de quelqu'un. Mais c'est un job pas du tout évident. Malheureusement, on est obligés d'avoir des résultats parce que sinon on est sanctionnés", a-t-il déclaré après la victoire nantaise.