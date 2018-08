Le Niçois Allan Saint-Maximin a marqué son premier but de la saison à Lyon

Nice, France

Le déplacement au Groupama Stadium s'annonçait périlleux pour l'OGC Nice. Avec seulement un point au compteur (2 défaites et 1 nul) et une lourde défaite reçue à domicile contre Dijon (0-4), les Azuréens se dressaient face à l'un des cadors du championnat. Un match marqué par le retour de suspension de Mario Balotelli.

Les aiglons ont souffert en première période. Le Lyon du champion du monde Nabil Fekir a été remuants durant les quarante-cinq premières minutes. Les Gones ont eu les occasions les plus dangereuses, mais le Gym dans un nouveau schéma (3-5-2) concocté par Patrick Vieira a résisté.

Saint-Maximin buteur, Benitez héroïque

La rencontre a repris tambour battant après la pause. Et ce sont les Niçois qui ont ouvert la marque. Allan Saint-Maximin a décoché une frappe dans la surface de réparation, détournée par Marcelo, qui a terminé sa course au fond du but de Lopes (0-1, 51e).

Les Lyonnais ont poussé, ont tenté. Mais ils ont été maladroit ou ont trouvé le poteau de Walter Benitez. Le gardien argentin, titularisé pour la première fois de la saison, a aussi effectué de précieux arrêts. Notamment en fin de match où le portier niçois a effectué une double parade face à Ndombélé et Fekir.

9 - Aucun gardien de Nice n'a effectué plus d'arrêts dans un match de Ligue 1 sur les 10 dernières années que Walter Benitez face à Lyon ce soir (9). Jefe. #OLOGCN@ogcnicepic.twitter.com/cRnSX2t9LZ — OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) August 31, 2018

Nice évite le début de saison catastrophe

Avec cette première victoire de la saison, l'OGC Nice respire. Le club du président Rivère s'évite une "mini-crise" avant la trêve internationale. Patrick Vieira va pouvoir travailler pendant deux semaines avec ses joueurs. Le championnat de France ne reprendra que le 14 septembre prochain pour les aiglons à domicile contre Rennes.