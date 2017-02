Ligue 1 : près de 3 mois après les incidents du match aller, le FC Metz et Lyon se retrouvent

Ce dimanche 26 février, à l'occasion de la 27ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine se déplace au Parc OL pour y affronter l'Olympique Lyonnais. Le 3 décembre dernier, des supporters messins avaient lancé des pétards en direction du gardien de Lyon, provoquant l'arrêt du match.

" Comme on se retrouve ". Près de trois mois, après les incidents du match aller à St Symphorien, le FC Metz (16ème) se déplace ce dimanche à Lyon (4ème). Le 3 décembre dernier, après des jets de pétards de 2 supporters messins sur le gardien lyonnais Anthony Lopes, la rencontre avait été définitivement arrêtée. Sévèrement condamnée par la commission de discipline de la LFP (retrait de 2 points au classement et match à rejouer à huis-clos), le club à la Croix de Lorraine a depuis fait appel. La date de cette rencontre aller n'a d'ailleurs toujours pas été fixée, ce qui commence à agacer l'entraîneur du FC Metz.

Lyon cartonne à domicile, le FC Metz peine en déplacement

Sur le terrain, cette fois, Lyon qui vient d'atomiser Alkmaar en Ligue Europa (7-1), part largement favori face à des messins, dont le dernier succès en déplacement remonte au 19 novembre ( A Toulouse, 2 à 1). Le club à la Croix de Lorraine est d'ailleurs privé de plusieurs joueurs : Yann Jouffre, Benoît Assou-Ekoto et Ismaïla Sarr, sont blessés. Un virus de gastro-entérite a également frappé le vestiaire messin : Renaud Cohade et Cheick Diabaté ont été touchés. Dans ce contexte, Philippe Hinschberger ne se montre guère optimiste : " C'est un match où on va devoir beaucoup défendre. Et si on arbore le même visage qu'à Monaco, autant ne pas se déplacer à Lyon. "

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, à Metz, le 3 décembre dernier © Maxppp - Maxpp

Olympique Lyonnais - FC Metz, 27ème journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 17 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine avec les commentaires de Thomas Jeangeorge dès 16H30.