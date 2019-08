Ligue 1 - 1ère journée : c'est reparti, avec un Monaco-Lyon d'entrée !

C'est parti pour une nouvelle saison de Ligue 1 ! L’exercice 2019/2020 commence ce vendredi avec une belle affiche entre Monaco et Lyon à 20h45. Une première journée attendue par tous les fans de football avec déjà un derby dans l'est de la France, et le retour du PSG au Parc des Princes.