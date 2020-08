Ligue 1 : le programme de la 1ère journée, perturbée par la Ligue des Champions et le coronavirus

La Ligue 1 reprend vendredi dans une ambiance particulière, avec d'une part la fin de la Ligue des Champions et la finale du PSG, et d'autre part la pandémie de coronavirus qui continue. Découvrez le programme et cette première journée et retrouvez tous les résultats.

Une première journée particulière

Loin de ses porte-étendards parisien et lyonnais qui brillent à Lisbonne, la Ligue 1 reprend ce vendredi après cinq mois d'arrêt qui n'ont pas évacué la menace Covid-19 pour des clubs. De la Ligue des Champions à la "Ligue des talents": le slogan du championnat français sonne un peu creux à quelques jours de la première journée, car ce week-end, certains des footballeurs les plus talentueux de la L1, ceux de Lyon et du PSG, seront exemptés pour cause de participation aux demies du tournoi final de la C1.



Même l'Olympique de Marseille, autre cador qui devait lancer cette nouvelle saison vendredi soir, doit passer son tour, après le report de son match contre Saint-Etienne pour cause de "virus circulant" au sein du club. C'est donc finalement le stade "Matmut" Atlantique de Bordeaux, hôte de Nantes vendredi (19h), qui aura l'honneur d'accueillir le premier match de Ligue 1 organisé depuis plus de cinq mois... Un duel un peu terne comparé aux affiches des finales de Ligue Europa et de Ligue des Champions qui feront vibrer l'Europe vendredi et dimanche.



Mais il faut bien faire repartir la L1 à un moment, ne serait-ce que pour tourner la page de cette saison 2019-2020 définitivement stoppée face au coronavirus mi-mars, au contraire de la majorité des championnats étrangers. Si ces derniers ont a posteriori prouvé qu'il était bien possible de terminer les championnats pendant l'été au prix de mesures sanitaires drastiques, il revient à la France de montrer à ses prestigieux voisins comment relancer la "saison d'après". Avec un protocole sanitaire strict, défini par la Ligue de football professionnel.

