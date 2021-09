Ligue 1 : le PSG s'impose difficilement à Metz 2-1

Ca avait pourtant bien commencé... Il n'a fallu que cinq minutes au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi reprend le ballon après un tir piqué de Mauro Icardi, servi par Neymar, et repoussé par Alexandre Oukidja, le gardien messin.

Un match quasiment à sens unique tant les parisiens ont dominé. Au bout de 20 minutes de jeu, fait rare, le Paris SG comptait déjà 80% de possession de balle.

Une égalisation surprise

Après un départ en trombe, la deuxième partie de la première mi-temps a été sur un rythme plus calme. Les joueurs de Moselle en ont profité pour égaliser à la 39è minute, sur un corner côté droit, grâce à une tête de Kouyaté, pourtant touchée par Keylor Navas.

Malgré une large infériorité technique, les messins ont failli inscrire un deuxième but après une perte de balle parisienne à 70 mètres du but. Un arrêt de grande classe de Navas, seul face à Gueye, permet de conserver le score jusqu'à la mi-temps.

Une triste reprise

La reprise de la deuxième mi-temps n'a pas été meilleure pour le PSG qui s'est montré fébrile à plusieurs reprises. A la 64è minute, Georginio Wijnaldum est remplacé par Angel Di Maria et Ander Herrera prend la place de Rafinha. Metz en profite pour effectuer trois changements.

Les 1100 spectateurs parisiens, dont 350 ultras, qui avaient fait le déplacement ont eu beau donner de la voix, le PSG ne pouvait rien faire. A la 80èminute, Julian Draxler remplace Nuno Mendes.

Une rencontre tendue

Preuve que les choses n'allaient pas bien, une bagarre entre Icardi et Kouyaté, a été rapidement stoppée à la 85è minute. Paris avait réussi à gagner six fois en six matches.

A la 90è minute, le joueur messin Dylann Bronn et son entraîneur Frédéric Antonetti prennent un carton rouge, fous de colère, sous les sifflets du stade Saint Symphorien destinés à l'arbitre et aux parisiens.

Un dénouement heureux

A la 90è +5 minute, alors que plus personne n'y croyait, Achraf Hakimi, sur une passe claquée de Neymar, inscrit le but qui délivre les parisiens. Le match s'est terminé en bagarre générale sur le terrain et dans les tribunes.

Les supporters des deux camps ont ensuite sauté par dessus les barrières pour s'affronter à plusieurs endroits du terrain. Quoi qu'il en soit, avec cette victoire, Paris continue sa folle course sur la première place du podium.