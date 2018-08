Paris, France

Thomas Tuchel a tranché mais seulement pour deux matchs. Dans la course à la cage au PSG, il y a 3 candidats pour une place et ce samedi pour la réception de Angers (17h*), l'entraîneur allemand a décidé de titulariser Alphonse Areola "Alphonse va jouer contre Angers et contre Nîmes (match du 1er septembre), et après on verra. Je n'aime pas prendre de décision pour une phase trop longue. Nous sommes d'avis qu'il est très important pour Alphonse de jouer. Il a joué en mai, et maintenant il doit jouer avec l'équipe et s'adapter. Gigi (Buffon) a fait trois matches exceptionnels, magnifiques, avec ses performances et sa personnalité. Je n'aime pas le sortir, mais d'un autre côté, c'est très important dans cette phase de préparation de donner à Alphonse la chance de jouer et découvrir le style de l'équipe".

* rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Paris avec Bruno Salomon et Eric Rabesandratana dés 17h