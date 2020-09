LIGUE 1 PSG - Angers : l'idée du huis clos écartée, 1.000 spectateurs attendus

Bonjour, tristesse ! Vendredi, le parc des Princes va sonner bien creux au moment du coup d'envoi du match de la 6e journée de ligue 1 entre le PSG et Angers (21h). En raison du placement de Paris en zone d'alerte renforcée et des mesures en vigueur depuis samedi, la jauge dans les stades est passée à 1.000 personnes. Après avoir longuement réfléchi à l'idée de basculer le match à huis clos, le PSG va finalement appliquer la mesure. Il n'y aura aucun billet à vendre, les quelques tickets disponibles pour ce match seront répartis entre les sponsors et les œuvres sociales du club.

Depuis le début de la crise sanitaire, le PSG - tout comme les autres clubs de L1 - serre les dents. Les décisions qui se succèdent pour l'accueil du public, remuent l'organigramme et le porte monnaie du club parisien.

Pour bien comprendre, un match du PSG fait habituellement travailler environ 3 500 personnes. De plus, une rencontre rapporte en moyenne 3 millions d'euros. Si l'on multiple par la trentaine de matchs organisés à domicile dans une saison, Paris fait un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros grâce à l'organisation. Le club ne veut pas communiquer sur les chiffres actuel mais quand on sait que Paris accueille 9 fois moins de public... le manque a gagner pour le PSG est très important.

Vendredi, le match se jouera donc devant 1.000 spectateurs (*). Pourtant le parc des Princes est immense (**). Le PSG a d'ailleurs fait plusieurs propositions à la préfecture de Police de Paris. Des propositions pour accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs sur des rencontres, tout ça en respectant les gestes barrières et en mettant en place un protocole sanitaire très strict nous glisse-t-on en interne. Pour le moment, ces demandes sont lettres mortes et le PSG va encore devoir s'accommoder de cette jauge à 1 000 spectateurs.

(*) Le PSG a déterminé que la jauge de 1 000 personnes ne comprend pas les accrédités (joueurs, staff, officiels, médias…)

(**) le stade parisien peut accueillir 47 000 spectateurs