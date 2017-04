Ligue 1 - PSG - Edinson Cavani prolonge enfin son contrat avec Paris

C'est un feuilleton qui a duré de long mois au PSG mais qui se termine bien. Ce mardi, le club parisien a officialisé la prolongation de son buteur Edinson Cavani. El Matador prolonge de deux ans l'aventure avec le PSG. Le buteur uruguayen est désormais parisien jusqu'en juin 2020.

L'homme au 125 buts avec le PSG poursuit donc l'aventure avec Paris. Malgré des négociations très longues qui ont vu Nasser Al-Khelaïfi (Président du PSG) intervenir lui même, le PSG et Edinson Cavani sont parvenus à accord pour une prolongation. Sur son site internet, le club de la capitale annonce ce mardi soir que Cavani (44 buts en 44 matchs cette saison) prolonge son contrat de deux ans. Âgé de 30 ans, il est désormais lié à Paris jusqu'en juin 2020.

.@ECavaniOfficial Le Matador continue son aventure dans son arène. Un goleador qui n'en finit plus de briller à Paris 👉 https://t.co/SYbGmkyqyL#Cavani2020 pic.twitter.com/XYVXuHrhnJ — PSG Officiel (@PSG_inside) April 25, 2017

Nous aurons encore de très grandes ambitions à partager dans les années à venir

Cette nouvelle signature dissipe en partie l'incertitude sur l'avenir du projet parisien après l'échec cinglant à Barcelone. Plusieurs joueurs n'ont pas caché qu'ils attendaient des garanties sur les ambitions européennes du club avant de se prononcer sur leur avenir. Ils peuvent déjà se satisfaire de la prolongation de leur goleador. Edinson Cavani le fait savoir : s'il poursuit l'aventure parisienne, c'est qu'il y croit plus que jamais. "Il a toujours été clair, comme je l’ai toujours affirmé, que ma volonté absolue était de poursuivre mon histoire avec Paris, ses supporters et tous ceux qui y travaillent pour en faire l’un des plus grands clubs du monde. Je crois avec beaucoup de conviction en la capacité de mon club à atteindre tous les objectifs qu’il s’est fixés. Tous ensemble, nous aurons encore de très grandes ambitions à partager dans les années à venir."