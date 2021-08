Ligue 1 : le PSG s'impose à Brest (2-4)

Le PSG, sans Messi ni Neymar, s'impose à Brest (2-4), en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. C'est sa troisième victoire en trois matches. Côté parisien, on a vu des buts d'Ander Herrera (23e min), de Kylian Mbappé (36e min), d'Idrissa Gana Gueye, auteur d'une frappe monumentale de 38 mètres à la 73e minute et d'Angel Di Maria (90e min). Franck Honorat (42) et Steve Mounié (85) ont marqué pour les Bretons.

Franck Honorat (42) et Steve Mounié (85) ont marqué pour les Bretons, désormais 12e du classement avec 2 points. En ce début de troisième journée, le PSG reste meneur provisoire du championnat. Paris compte trois longueurs d'avance sur Angers et Clermont qui jouent dimanche à Bordeaux et à Lyon.