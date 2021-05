PSG : gagner face à Reims pour ne pas dire adieu au titre de champion de France

Mercredi soir à la sortie de la qualification du PSG pour la finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé a déclaré "on n’a pas encore perdu le titre de champion. On va se concentrer sur nos matches, on va tous les gagner et attendre quelque-chose". Comme une bonne partie de ses coéquipiers, l'attaquant vedette s'auto-persuade qu'un miracle peut encore arriver dans la course au titre de champion de France.

Pourtant à deux journées de la fin, les Parisiens ne sont plus très loin de lâcher l'hexagoal (*). Lille a trois points d'avance sur le PSG et à moins d'un faux pas énorme (défaite) des dogues face à Saint-Etienne ou Angers la semaine suivante, il semble acquis que le titre de champion va prendre la direction du Nord.

Pourtant à Paris, on veut encore croire au miracle. Il faut déjà battre Reims ce dimanche (21h) et ensuite enchaîner contre Brest (dimanche 23 Mai à 21h). Avec six points, le PSG validera au minimum la deuxième place synonyme d'accession direct en Ligue des champions.

Pas d'absent notoire

Sauf surprise importante, on connait les contours du groupe qui va être retenu pour ce match face à Reims. Seul Kimpembe est suspendu et Verratti, Kurzawa, Letellier et Bernat sont forfaits pour ce match face à Reims. Un léger doute subsiste sur la présence de Gana Gueye, le milieu de terrain, a eu une petite alerte à l'arrière de la cuisse mercredi dernier face à Montpellier. L'international sénégalais s'est semble-t-il entrainé normalement ce samedi.

Doublé de Mauro Icardi au match aller (0-2 pour le PSG)

Lors de la 5e journée de Ligue 1, le PSG s'était imposé à Reims devant 5 000 spectateurs sur le score de 2 buts à 0. Auteur d'un doublé, Mauro Icardi avait été l'homme du match de ce succès qui avait replacé le PSG à la 7e place après un début de championnat compliqué.

(*) L'hexagoal est le trophée donné au vainqueur du championnat de France de L1