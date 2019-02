Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : vaillants mais battus à Paris (1-0)

Bordeaux, France

Comme on pouvait s'y attendre, Bordeaux n'a pu empêcher un quatrième revers d'affilée toutes compétitions confondues. Mais a peut-être trouvé des raisons d'espérer des jours meilleurs grâce à un état d'esprit en net progrès.

Cavani marque et se blesse

Le PSG, dans une composition d'équipe très remaniée, a du mal à mettre son jeu offensif en place et se heurte à un bloc bordelais assez bas. Dans une première période assez engagée (quatre cartons), c'est lui qui se créé quand même les occasions. Pablo repousse sur sa ligne une frappe de Thiago Silva (9ème), Cavani, impeccablement servi par Verratti, rate le cadre (21ème) et Choupo-Moting, seul face à Costil, l'immanquable. Paris finit par trouver l'ouverture juste avant la pause sur un penalty accordé pour une faute peu évidente, signée de Préville, en retard sur Meunier. Penalty transformé par Cavani qui se blesse sur la frappe et doit sortir (1-0, 42ème). C'est le 11ème but inscrit en 12 matches par l'Uruguayen face à Bordeaux.

Neymar ✔

Cavani ✔

Manque plus que Mbappe se fasse renverser en sortant du stade et on est bon pour Mardi.#PSGFCGB — Gendre idéal (@AbsoluteLio) February 9, 2019

Mbappé le remplace au retour des vestiaires et le PSG gère les affaires courantes, la tête sans doute déjà un peu à Old Trafford. Les Bordelais tentent d'en profiter et sont tout prêts d'y parvenir quand Kamano oblige Buffon à une incroyable parade (60ème). Les Girondins viennent de laisser passer leur chance d'aller chercher un point inattendu dans la capitale.

Un état d'esprit retrouvé

Au Parc, Bordeaux savait qu'il allait subir. Et s'était préparé en conséquence avec la volonté d'afficher un autre visage que lors de ses trois précédentes sorties. Une intervention (trop) énergique de Sankharé dès la 2ème minute a donné le ton d'un match où les Girondins se sont battus. De l'agressivité dans les duels, du pressing pour contrarier les premières relances parisiennes, un harcèlement quasi constant sur le porteur du ballon et une solidarité que leur entraîneur aurait certainement aimé voir plus souvent cette saison. Jeudi, Eric Bedouet avait, sans le dire, laissé entendre qu'il se fichait du résultat mais qu'il allait scruter les comportements. Si Bordeaux a fini par craquer, s'il a mal négocié quelques coups et s'il a souffert la comparaison sur le plan technique, il a peut-être réussi à poser les bases d'un renouveau.

