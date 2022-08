Ligue 1 : PSG - Montpellier, la grande première au Parc des Princes pour Christophe Galtier

Ce samedi 13 août va rester pour Christophe Galtier un moment important dans sa carrière d'entraîneur. Pour la première fois, le technicien va diriger son PSG au Parc des Princes. "Je pense qu'il va y avoir de l'émotion", a avoué le nouveau coach des Rouges et Bleus en conférence de presse d'avant-match. "Imaginez, à 55 ans je serai du bon côté, à droite, sur le bon banc. Je suis très heureux d'être là. Je pense que l'on aura un accueil chaleureux parce que les joueurs le méritent depuis le 4 juillet."

Depuis qu'il est entraîneur, Christophe Galtier a sa petite histoire face au PSG en Parc des Princes. Avec Saint-Etienne, Lille ou Nice, il est venu défier Paris dans son antre 11 fois en tout pour un bilan mitigé de 7 défaites, 2 nuls et seulement 2 victoires. Ce samedi, il sera donc "du bon côté du banc" comme il dit et au manette d'une équipe XXL qui l'an dernier a vécu des moments délicats au Parc des Princes :

Le passé c'est le passé, il y a une page vierge qui s'est ouverte. Les joueurs travaillent dur, ils ont été irréprochables en tournée, ils ont été bons et efficaces contre Nantes et Clermont. Il y a un bon état d'esprit. Je veux que mon équipe amène les supporters à être derrière elle en terme de comportement, d'investissement et de rythme. Il faudra aussi l'emporter. C'est ce que je vois depuis le 4 juillet et il n'y aucune raison que l'on ne voit pas cela samedi au Parc des Princes. Je n'ai pas de message à faire passer, nous avons un message à faire passer. L'équipe à un message à faire passer : en terme d'investissement et de comportement, on doit être irréprochables.

Quel accueil pour le coach au Parc des princes ?

Et au vu des premiers résultats et de la bonne atmosphère qui règne actuellement autour de son équipe, il ne fait pas trop de doute que Christophe Galtier va être bien accueilli par le Parc des Princes. Pourtant, à son arrivée, l'ex-entraîneur de Nice a été suivi par quelques doutes de la part des supporteurs, inquiets à cause de son manque d'expérience sur la scène européenne et s'interrogeant sur sa capacité à gérer un vestiaire peuplé de vedettes et d'ego surdimensionnés. Ses origines marseillaises, son passé de joueur formé à l'OM ainsi qu'une déclaration sur l'atmosphère du Parc des Princes lors de sa présentation le 5 juillet (Ndlr : "Ce n'est peut-être pas l'endroit où il y a la plus grosse ambiance") n'ont fait qu'irriter certains fans dont les ultras. Christophe Galtier a dû faire amende honorable dans un entretien à L'Equipe, affirmant s'être "mal exprimé" et se dit prêt à rencontrer les supporteurs pour crever l'abcès. Il s'attend ainsi à un "accueil chaleureux".

Les ultras acceptent la main tendue

Ce samedi soir aussi, le Parc des Princes va vibrer des chants des ultras. La grève du Collectif Ultras Paris est terminée depuis le dernier match de la saison dernière.. Un CUP qui a entendu le message de Christophe Galtier dans les colonnes du Parisien "Il faudra trouver le temps. Je rencontrerai les ultras, ça, c’est sûr ! Partout où je suis allé, je les ai rencontrés. Je le ferai de nouveau avec plaisir."

Contacté par France Bleu Paris, Romain Mabille le président du principal groupe de supporters du PSG accepte cette main tendue du technicien :

Bien sûr qu'on l'accepte. Vous savez ça fait quelques temps déjà qu'on est coupé du secteur sportif. Si on accepte cette main tendue, c'est que ça vient de lui et déjà ça c'est bien. Je trouve qu'après sa phrase maladroite (voir ci-dessus) c'est bien qu'il relance le truc. Le fait que lui demande à discuter avec nous s'est vraiment bien. On est des gens ouverts au dialogue. On ne peut pas s'être plaint du manque de dialogue et ne pas accepter la proposition. On sera les premiers autour de la table, à écouter et faire passer aussi quelques messages. Tout ça ne peut être que positif pour le coach, l'effectif et le PSG. Car j'espère qu'on pourra aussi renouer le dialogue avec l'effectif. Bien évidement on va pas demander à les voir tous les quatre matins mais deux fois par saison pour discuter des attentes de chacun. Et tout ça ne fera que nous souder pour affronter les bons comme les mauvais moments. Le fait de se connaître s'est vraiment important.

Il ne fait quasiment désormais plus aucun doute que le technicien parisien et les ultras du PSG vont se retrouver dans les prochaines semaines pour faire plus ample connaissance.