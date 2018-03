Troyes, France

Layvin Kurzawa est le premier joueur à s'être présenté face à la presse à la sortie de la victoire parisienne face à Troyes (2-0). Le latéral gauche se montre confiant avant de défier le Real Madrid pour le 8ème de finale retour de Ligue des Champions (mardi, 20h45).

Le travail a été fait ce soir Layvin face à Troyes par votre équipe ? "Oui il fallait gagner ce soir avec la manière. On l'a fait, on n'a pas prit de but. Maintenant, on peut préparer le match de mardi."

Est-ce que les trois semaines entre les deux matchs contre le Real n'ont pas été trop longues à gérer ? "Pour certains joueurs, oui. Moi je n’avais pas joué le match aller, je ne sais pas si je vais jouer mardi, je l’espère. Mais oui, l’attente a été longue. On a bien préparé ce match retour en gagnant tous nos matchs. Il n’y avait pas de meilleure préparation possible pour aborder ce match face au Real Madrid."

Le match retour, mardi soir au parc des princes, s'est un avantage, une motivation supplémentaire ? "On sait qu’au Parc on a une force en plus. Mais on joue contre le Real Madrid, ça ne sera pas un match facile. On peut le faire et j’espère qu’on va le faire ensemble. Tout le monde sait qu’on peut le faire. On va tout mettre en œuvre pour se qualifier. La clé, ça sera de gagner tout simplement. Que ce soit 2-0, 3-1 ou 4-1 (il s'emballe), je ne sais pas. Mais il faudra mettre le plus de buts possibles."

A 9000 kilomètres de Troyes, Neymar s'est fait opérer ce matin et il a regardé le match à la télé. Comment vivez-vous son absence pour ce match retour contre le Real ? "C’est un peu compliqué car c’est quelqu’un qui prenait beaucoup de place sur le terrain. Il va nous manquer mais on est une équipe et les joueurs qui joueront à sa place vont bien le remplacer. On jouera pour lui, pour Paris, pour le reste de la France et pour toutes les personnes qui vont nous suivre."

Avant la rencontre, le PSG a communiqué sur l'opération du pied droit de Neymar qui s'est bien passé.