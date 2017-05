Ligue 1 PSG - Opération jeudi à Doha pour Thomas Meunier

Touché à la cheville gauche depuis plusieurs semaines, Thomas Meunier va être opéré jeudi à Doha. La saison de l'international belge est terminée, il sera de retour dans six semaines.

Il a serré les dents pendant plusieurs semaines mais là, il faut que Thomas Meunier passe sur le billard. Le PSG a communiqué, ce mercredi, que le latéral droit international belge va subir une intervention à la cheville gauche ce jeudi à Doha. Thomas Meunier a un problème de cartilage à la cheville gauche, avec une excroissance osseuse. Après cette opération, Il devra observer une période de récupération de six semaines, et manquera la réception de Caen en Ligue 1 ce samedi, et la finale de la Coupe de France contre Angers.