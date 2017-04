Ligue 1 PSG - Paris répond à Monaco et Nice par une victoire face à Guingamp 4 à 0

Paris avait la pression et le PSG n'a pas tremblé ! Ce dimanche à l'occasion du match de clôture de la 32ème journée de L1, Paris a battu Guingamp 4 buts 0. Le PSG reprend sa deuxième place toujours à 3 points du leader Monaco.

Le PSG a prit son temps pour venir à bout de Guingamp. Une mi-temps pour fatiguer les bretons (0-0) et une deuxième pour marquer 4 buts (4-0). Les hommes du soir se prénomment Angel, Edi et Blaise. L'Argentin qui a ouvert la marque à la 56' minute de jeu a lancé la soirée pour ensuite le festival Cavani (doublé 60' et 71') et Matuidi s'est offert un cadeau d'anniversaire (30 ans ce dimanche) pour clôturer la soirée à la 90' : 4 à 0 score final. Avec ce succès (11ème victoire en L1 en 2017), le PSG recolle et reprend sa deuxième place au classement de L1 à 3 points du leader Monaco. Prochain match, vendredi, Paris se déplace à Angers pour l'ouverture de la 33ème journée de L1.