En français de plus en plus et anglais quand il coince un peu. Thomas Tuchel fait un maximum d'effort pour s'adresser à la presse en français. Ce samedi, à la veille de vivre son premier match au Parc des Princes avec son équipe du PSG, le technicien allemand a abordé la gestion de son joueur star, Neymar "C’est complexe mais que c’est très clair que Neymar est mon joueur clé car c’est un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi car c’est un artiste, il est créatif. Et quelques fois, c’est mieux pour un artiste qu’on ne mettre pas trop de pression sur lui. Il y a plusieurs façons d’être un leader, pour Neymar, à mon avis il est notre leader quand il est heureux, dans la créativité, ses choix durant le match, ses prises de risques. Mais en même temps il y a aussi des personnes qui sont responsables pour la défense, la structure de l’équipe et ça n’est pas son travail. Mais pour moi il ne doit pas y avoir qu’un seul leader dans notre équipe, mais Neymar est l’un d’entre eux." En revanche, Thomas Tuchel n'a pas dévoilé si Neymar débutera la rencontre face à Caen dimanche à 21h, un match de la première journée de L1 à suivre en intégralité sur France Bleu Paris.