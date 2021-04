Ligue 1 : le PSG s'impose sur le fil face à Saint-Etienne (3-2) et revient à un point de Lille

Dans la lutte pour le titre de champion de France, le PSG s'impose face à Saint-Etienne au Parc des Princes (3-2) pour cette 33e journée de Ligue 1. Grâce à un excellent Mbappe, qui a inscrit un doublé (79e) et (87e), et à un but d'Icardi dans le temps additionnel (90+5), les Parisiens reviennent à un point de Lille. Longtemps les coéquipiers de l'attaquant français ont manqué d'inspiration dans ce match terne. Les Verts ont même failli arracher le match nul.

Quinze dernières minutes de folie

Les Parisiens se sont fait peur ce dimanche au Parc des Princes face à Saint-Etienne. Ils devait absolument gagner pour rester dans la course pour le titre de champion de France. A domicile, Paris a du mal. Les trois derniers matchs au Parc se sont soldés par des défaites. Dans ce match le PSG, longtemps en manque d'inspiration, a souffert.

Les Rouges et Bleus se font même surprendre par Denis Bouanga qui ouvre le score pour les Verts (78e). Dans la foulée, il aura fallu une merveilleuse ouverture d'Herrera pour que Kylian Mbappe égalise pour le PSG (79e). Puis un pénalty pour l'attaquant parisien (87e) pour passer devant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Verts n'abdiquent pas. Hamouma égalise (90+2). Mais le sursaut parisien et la délivrance arrive de la tête d'Icardi dans les toutes dernières secondes du match (90+5). Le PSG est toujours deuxième du championnat de Ligue 1 à 69 points, Lille leader à 70 points.

Les réactions à venir.