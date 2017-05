Ligue 1 - Thiago Motta, invité de Tribune PSG : "La victoire de Monaco, c'est notre défaite : on les félicite"

Dans un entretien exclusif à découvrir ce vendredi à 17h en vidéo sur Facebook et à 20h sur les ondes de France Bleu, Thiago Motta se livre comme rarement. Dans cet interview fleuve de plus de 45 minutes, le milieu de terrain du PSG aborde de très nombreux sujets dont le sacre de Monaco en Ligue 1.

Vendredi à 17 heures sur Facebook et à 20h sur France Bleu à Paris (107.1), vous avez rendez-vous avec Thiago Motta. Le milieu de terrain s'est livré comme rarement entre le joueur qu'il aimerait voir porter le maillot du PSG, ses cinq ans et demi au club, ses co-équipiers, son futur mais aussi des petites anecdotes du vestiaire et sa passion pour les jeux vidéos, il a parlé de beaucoup de choses.

Dans cet entretien, il a bien sûr aussi été question de la saison en L1 du PSG. Paris qui termine deuxième derrière Monaco : "Monaco mérite son titre".