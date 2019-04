Ligue 1 - PSG : Thomas Tuchel n'aime pas trop que l'on compare Kylian Mbappé à Pelé

Paris, France

Il l'aime, il l'adore mais Thomas Tuchel veut protéger un maximum Kylian Mbappé. Aujourd'hui pour le compte d'une grande marque de montre, l'attaquant vedette du PSG va rencontrer la légende du football Pelé. Un roi que beaucoup compare au jeune Mbappé. Des comparaisons qui ne plaisent pas forcément à l'entraîneur du PSG.

"Ça ne l’aide pas qu’on le compare à Pelé"

Interrogé en conférence de presse sur cette rencontre Mbappé/Pelé, Thomas Tuchel n'a pas mâché ses mots "Ça ne l’aide pas qu’on le compare à Pelé. C’est trop loin dans le futur. Ce n’est pas bien pour sa concentration. La prochaine occasion de s’améliorer, c’est à 16 heures sur le terrain, à l’entraînement. C’est facile et difficile en même temps, parce que tout le monde voit qu’il est exceptionnel. C’est comme ça dans le sport. C’est épuisant et exigeant, mais c’est le chemin à suivre."

Le requin Mbappé

On comprend dans ces quelques phrases que Thomas Tuchel protège son joueur. En développant son propos sur son attaquant l'entraîneur parisien a salué la forme étincelante de son prodige en ce moment "Sa mentalité est énorme, il veut toujours marquer. Il est comme un requin. Si vous lancez un peu de sang, il arrive. S’il sent le but ou une situation dangereuse, il est là, à chaque entraînement, à chaque jeu devant le but. C’est sa qualité. Il a son objectif de marquer plus, plus et plus. C’est exceptionnel."

7 - Kylian Mbappé a marqué lors de son 7e match consécutif en Ligue 1, un record pour un joueur dans l'élite cette saison. Abonnement. @PSG_insidepic.twitter.com/DkQQeeDD7d — OptaJean (@OptaJean) March 31, 2019

