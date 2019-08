Ligue 1 : le PSG se fait plaisir face à Toulouse pour la 3e journée

Paris, France

Le PSG s'est imposé ce dimanche soir face à Toulouse à l'occasion de la troisième journée de championnat de Ligue 1. Une victoire 4-0 au Parc des Princes sans Neymar. Des buts de Choupo Moting, un but contre son camp et Marquinhos de la tête. Un succès logique et collectif. Les Toulousains n'ont jamais été très inquiétants.

Match plus rassurant

Plus de maîtrise technique, plus de réalisme devant le but, on a retrouvé un PSG des beaux jours au Parc ce dimanche. On a vu également un gros Choup Moting qui inscrit un doublé. Gros point noir sur la soirée de rêve, trois sorties sur blessure : Mbappé, Cavani et Diallo.

Metz au programme pour le prochain déplacement des Parisiens

Le PSG se déplace à Metz pour la quatrième journée de Ligue 1 le 30 août prochain. Metz-PSG, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Coup d'envoi à 20 h 45, avec un avant match dès 20 h 30.