Ligue 1 | PSG - Toulouse : Shoji toujours absent, première pour Isimat-Mirin ?

Toulouse, France

Toulouse n'a plus gagné au Parc des Princes depuis le 29 octobre 2008 (0-1). Depuis, le Tef' a enchaîné 12 défaites et un match nul de ses voyages dans la capitale. Face à un PSG embué avec l'affaire Neymar, y-a-t-il un coup à faire ?

Shoji absent, première pour Isimat-Mirin ?

Pour ce déplacement, Toulouse sera toujours privé du défenseur japonais Gen Shoji. Il reprendra l'entraînement collectif lundi. Nicolas Isimat-Mirin a lui connu ses trois premiers entraînements avec le TFC. Le coach Alain Casanova est revenu sur l'arrivée de l'ancien défenseur du Besiktas : "J'étais confiant parce que je savais les intentions du club. C'est une très bonne chose. Sur les trois entraînements qu'il a fait, il a encore des manques sur le plan athlétique et il doit travailler sur nos principes de jeu mais on voit de suite que c'est un joueur de très bon niveau qui va être important dans le groupe.

Sa présence au Parc dimanche n'est toujours pas tranchée : _"On verra samedi s'il doit être dans le groupe ou pas._C'est un joueur intéressant dans le jeu aérien. Un joueur qui a une belle vitesse de course, capable d'être fort dans le un contre un et assez à l'aise avec le ballon. Il a aussi une bonne maîtrise émotionnelle."

Alain Casanova : "Paris ? On leur fait un procès dur"

C'est anecdotique mais Paris pointe une place derrière le TFC au classement après deux journées. Alors la défaite à Rennes, l'affaire Neymar... On en pense quoi Alain Casanova ? "Je ne m'occupe pas de l'extra-sportif. J'ai vu leur préparation, leurs deux premiers matches. Aujourd'hui, on n'a pas de chance. C'est le pire moment pour les affronter. Regardez les statistiques quand vous affrontez une équipe du PSG qui vient de perdre. Le match d'après généralement, c'est difficile pour l'adversaire. Paris c'est 51 victoires et neuf nuls sur les 60 derniers matches à domicile. J'ai l'impression qu'on leur fait un procès un peu dur. Il y a des joueurs qui sont arrivés sur le tard avec la Copa America. C'est une équipe qui va être championne, qui perdra très peu de matches."

William Vainqueur balaye lui aussi l'actualité parisienne et le dossier Neymar - "ça ne me regarde pas" - et embraye : "C'est une erreur de penser qu'ils sont bons à prendre. Ils vont vouloir montrer qu'à Rennes c'était une erreur de parcours. On va devoir courir, on va devoir souffrir, c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Il n'y a aucune pression à avoir. Dans la tête de tout le monde, Paris va gagner. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux."

