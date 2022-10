Ligue 1 : bousculé, le PSG s'impose 4-3 contre Troyes grâce à Neymar, Messi et Mbappé

Ça avait pourtant mal commencé pour les Parisiens avec une ouverture du score troyenne à la troisième minute. Le Paris Saint-Germain s'est finalement imposé 4 buts à 3 face à l'Estac ce samedi au Parc des Princes, pour le compte de la treizième journée de Ligue 1 de football. Le PSG reste en tête du championnat.

Ouverture du score de Troyes

Après le grand spectacle mardi au Parc des Princes et la victoire 7 buts à 2 face au Maccabi Haïfa en ligue des champions, le retour à la ligue 1 a commencé par une douche froide. À la troisième minute, Mama Baldé a ouvert le score pour Troyes sur une reprise de volée. Après plusieurs occasions parisiennes, c'est finalement Carlos Soler qui signe l'égalisation à la 24e minute. C'est le premier but de Soler en Ligue 1, et le deuxième avec le PSG après son but en ligue des champions face au Maccabi Haïfa mardi en Ligue des champions.

Triplé pour le MNM en seconde période

Bis repetita. Et c'est Troyes qui marque en premier en seconde période, avec un second but de Mama Baldé à la 52e minute. L'Estac prend de nouveau l'avantage mais est rapidement rattrapé grâce à Léo Messi à la 53e (2-2). Sans attendre, Neymar offre le premier avantage au PSG à la 62' (3-2). Le dernier M du MNM, Kylian Mbappé n'est pas en reste et marque sur penalty à la 77e (4-2).

Et à la 88e minute, c'est le drame, Troyes marque un troisième but, signé Anté Palaversa, à peine entré sur le terrain.