Neymar a signé son retour avec le PSG à l'occasion de la 18ème journée de L1. Auteur d'un doublé et deux passes décisives, ce samedi, le brésilien est le grand artisan du succès 4 buts 1 face à Rennes. Paris continue son cavalier seul en tête du championnat et remet Monaco son dauphin à 9 points.

Rennes, France

Le patron est de retour et il a payé sa tournée au Roazhon Park de Rennes. Après avoir passé quelques jours au Brésil pour régler des problèmes personnels, Neymar a signé un retour fracassant en Ligue 1. Auteur d'un doublé buts/passes décisives, la star du PSG a mené les siens à la victoire face à des Rennais apathiques en première mi-temps et beaucoup trop nerveux en deuxième période.

Neymar a ouvert la marque dés la 4ème minute de jeu sur une passe de Mbappé, avant d'offrir le 2ème but à son co-équipier dés la 17ème minute de jeu (0-2). En deuxième mi-temps, petit relâchement sur un corner pour un but de Mubélé-Ndombi (53', 1-2) avant une reprise de la marche en avant grâce à Neymar. Passeur sur le 3ème but de Cavani (74', 1-3) et buteur à la 75' minute de jeu sur un service à nouveau de Mbappé (1-4). Avec ce succès, le PSG compte à nouveau 9 points d'avance sur son dauphin Monaco. prochain et dernier match de l'année pour les parisiens, mercredi face à Caen au parc des princes.