Quand Diego Armando Maradona jouait au Parc Lescure face aux Girondins de Bordeaux

L'Argentin a disputé deux matchs sur la pelouse bordelaise en 1983 avec Barcelone et 1988 avec Naples.

Diego Armando Maradona s'est donc éteint à l'âge de 60 ans ce mercredi Le légendaire numéro 10 avait joué à deux reprises au stade Chaban-Delmas ou plutôt au Parc Lescure à l'époque. Beaucoup de supporters des Girondins s'en souviennent encore aujourd'hui.

La première fois, c'était un certain 27 août 1983 lors du Tournoi international de Bordeaux. Un tournoi amical d'intersaison auquel Diego Maradona participe avec le FC Barcelone. Pour la petite histoire, Claude Bez alors président des Girondins dépensera 900.000 francs pour faire venir le Barça et surtout la star argentine. Diego Maradona sera d'ailleurs accueilli par la foule à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Au-delà de la victoire des Girondins ce jour-là 2 à 0, beaucoup retiennent une anecdote. En effet, en arrivant au stade Chaban-Delmas, Diego Maradona demande à tout le monde où est Alain Giresse ? C'est l'un des joueurs qu'il apprécie le plus et il veut à tout prix le voir pour prendre une photo avec le petit prince de Lescure. D'ailleurs, une photo des deux hommes au milieu du stade Chaban-Delmas est régulièrement ressortie des archives.

La deuxième fois, c'était en 1988. Le 23 novembre en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Devant 28.000 spectateurs, les Girondins reçoivent Naples, l'un des cadors européens à l'époque avec Diego Maradona et aussi le Brésilien Careca. Certains supporters, comme d'autres dans le monde, me disaient se souvenir notamment de l'échauffement du légendaire argentin. "Il ne jonglait pas avec le ballon, il dansait avec", se rappelait l'un d'eux. Dans ce match où le jeune Alain Roche, l'actuel directeur sportif des Girondins, se fera expulser, Maradona et ses coéquipiers s'imposeront 1 à 0 avant d'éliminer les Bordelais avec un 0-0 au match retour. Cette saison-là, Naples finira par remporter la Coupe de l'UEFA.