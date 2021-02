Ligue 1 : Quand Fabien Centonze pose après les victoires du FC Metz

C'est l'un des artisans de la très bonne saison du FC Metz, 6e au classement, après 26 journées de Ligue 1 : le défenseur Fabien Centonze est devenu aussi la coqueluche des réseaux sociaux et des supporters du club à la Croix de Lorraine, pour sa façon très insolite de poser devant les objectifs, après une victoire de son équipe.

Sur chaque cliché, Fabien Centonze se tient un peu à l'écart de ses coéquipiers qui affichent un large sourire. Mais l'ancien Lensois, lui, ne sourit pas. La première photo de cette attitude insolite a été prise, le 24 janvier dernier, après un succès contre le FC Nantes (2-0)

Sur ce premier cliché, le défenseur du FC Metz tient à la main, une bouteille en verre. Certains supporters du club à la Croix de Lorraine y ont d'ailleurs vu une bière.

Le latéral droit du FC Metz a remis ça, quelques semaines plus tard, mais avec une banane. Les fans grenats l'ont tout de suite repéré !

Enfin, dimanche dernier, après la victoire à Nice, Fabien Centonze a été fidèle à cette tradition d'après-match, mais cette fois-ci, il n'a pas utilisé d'objet ni d'aliment.

Invité ce mardi 23 février de 100% Genat sur France Bleu Lorraine, Fabien Centonze est revenu sur ces clichés insolites.

Au départ, après la victoire à Nantes, il a expliqué qu'il ne pensait pas être sur la photo prise par la cellule communication du FC Metz. Mais quand il a vu la réaction des réseaux sociaux, il s'est dit pourquoi ne pas remettre ça.

Quand Fabien Centonze revient sur ses postures insolites, sur les photos de victoires du FC Metz Copier

En tout cas, cette drôle de posture a eu le don de réveiller la créativité de certains supporters du FC Metz. On a ainsi vu Fabien Centonze et sa célèbre banane sur la planète Mars !

Alors, après la banane et la bière, que nous réserve encore le facétieux et drôle Fabien Centonze ? Réponse peut-être, ce samedi 27 février, après une possible victoire du FC Metz à Bordeaux. Une rencontre à suivre sur France Bleu Lorraine dès 12H30 !