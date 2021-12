Coupe de France : les Girondins de Bordeaux vont finalement jouer à Brest

Jusqu'à ce vendredi matin, l'incertitude planait autour du match de Coupe de France entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Brestois, ce dimanche. La Fédération Française de Football (FFF) a opéré un virage à 360 degrés en autorisant les clubs à faire jouer des réservistes qui n'auraient pas participé à l'un des deux dernières rencontres officielles. Bordeaux est pleinement concerné par cette décision car c'est, à l'heure actuelle, le club le plus touché par le Covid en Ligue 1. 21 joueurs professionnels sont touchés, d'après le point médical effectué par le docteur du club, Thierry Delmeule, ce vendredi midi en conférence de presse. Les Girondins de Bordeaux joueront donc bien, à regret, face à Brest ce dimanche.

La règle des sept joueurs

Initialement, la FFF imposait que les clubs alignent "au moins sept joueurs ayant participé à l’une des deux dernières rencontres officielles" pour pouvoir participer à un match de Coupe de France. Si ce matin, Thierry Delmeule assurait que le club était à la limite et "qu'un seul cas ou un gardien pourrait nous faire basculer", l'information de son assouplissement "à titre exceptionnel" est venue chambouler la conférence de presse. En clair, les matches doivent avoir lieu à tout prix. Surpris par la nouvelle, le très laconique Vladimir Petkovic a seulement indiqué : "Nous avons peur qu'un nouveau cas positif arrive encore." De son côté, son homologue breton, Michel Der Zakarian ne s'est pas étendu par la situation sanitaire aux Girondins : "Je m'occupe de préparer mon groupe pour la deuxième partie de saison." Ce qui a largement déplu à la direction des Girondins de Bordeaux.

De quels joueurs dispose le coach bosnien ? "Un défenseur et les autres sont tous des attaquants", répond l'intéressé en conférence de presse. Benoît Costil et Gaëtan Poussin étant positifs, Davy Rouyard (0 match pro) devrait débuter dans les buts. D'après nos confrères de l'Équipe, seul Timothée Pembélé est présent parmi les défenseurs qui jouent dans l'effectif professionnel. Malcom Bokélé et Junior Mwanga (N3) sont aussi positifs.

Le parcours alambiqué pour un joueur contaminé

Comme n'importe quel citoyen, si un joueur est positif, il doit respecter dix jours d'isolement. Au onzième jour, il peut reprendre l'entraînement mais pas la compétition. "Ensuite, on a le droit de demander un test PCR à J11. Si au douzième jour, ces deux tests sont négatifs, il peut reprendre la compétition à J13. En revanche, si l'un de ces deux tests est positif, ça annule tout et il reprendra la compétition qu'à J18", précise le Docteur Delmeule. Dans tous les cas, le joueur peut s'entraîner dès la fin de son isolement (à J11) avec le reste du groupe ou en solitaire en fonction de sa forme. Cela est possible car "même si, avec le Omicron, on a une traçabilité virale pendant deux, trois ou quatre semaines, on estime qu'il n'est plus contagieux après cette période d'incubation."

Si au douzième jour, ces deux tests sont négatifs, il peut reprendre la compétition à J13 - Thierry Delmeule, docteur du club

Se pose alors la question de sa forme physique et psychologique. D'après le docteur Delmeule, environ 25% des joueurs contaminés ont des symptômes sans qu'ils ne soient gravement atteints. Pour autant, avant de pouvoir se préparer correctement pour un match à très haute intensité physique et mentale, il y a un pas. "Si un joueur était fatigué et qu'il a une inflammation bronchique, ça met souvent trois semaines pour se remettre. Donc, oui, il va probablement y avoir un effet sur leur état physique", indique le médecin du club.

Il va probablement y avoir un effet sur leur état physique - Docteur Thierry Delmeule

Sur les joueurs actuellement indisponibles, 11 pourraient faire leur retour pour la rencontre face à l'Olympique de Marseille le 7 janvier prochain, sous réserve du protocole susmentionné par le Dr Delmeule. "C'est très théorique car à mon avis on n'aura pas ce chiffre-là", nuance ce dernier. Il précise par ailleurs que les deux joueurs qui ne sont pas vaccinés ne font pas partie des cas positifs. Cependant, si le pass vaccinal entre en vigueur à la mi-janvier, comme cela semble être le cas, ils devront l'être au risque de ne plus pouvoir jouer. "Ça fait longtemps qu'on en discute, qu'on essaie de les convaincre. Je crois qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent jouer au football en compétition", conclut, prudent Thierry Delmeule.