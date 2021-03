Ligue 1 : Quand Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, portait le maillot des Girondins

L'Argentin a fait un court passage par la Gironde en 2003 en tant que joueur. Presque 20 ans plus tard, il va retrouver Bordeaux ce mercredi soir (21h).

Mauricio Pochettino a joué six mois aux Girondins en 2003.

Les Girondins accueillent le PSG ce mercredi soir (21h) au Matmut Atlantique. L'occasion de retrouver une tête connue sur le banc parisien. Celle de Mauricio Pochettino, le nouveau coach du club de la capitale.

L'ancien défenseur argentin a porté le maillot des Girondins par le passé. C'était en 2003 pendant six mois. Un court passage mais dont beaucoup se souviennent encore car il arrivait du PSG, déjà à l'époque, avec un beau CV. Son caractère sur le terrain avait marqué joueurs et dirigeants. Il avait même été nommé capitaine de l'équipe en début de saison par Elie Baup.

Mauricio Pochettino avec Triaud et Baup lors de sa signature aux Girondins © Maxppp - PHOTOPQR/SUD OUEST

Mais finalement, il ne disputera que 16 matchs, le temps pour Pochettino d'inscrire un but avec les Marine et Blanc. Il rejoindra dès janvier 2004 son ami Luis Fernandez à l'Espagnol Barcelone alors que les Girondins traversait une saison très compliquée. Sud Ouest nous apprend tout de même qu'il aurait pu faire son retour en Gironde dix ans plus tard. Celui qui a emmené Tottenham en finale de la Ligue des champions en 2019 faisait partie des candidats pour succéder à Francis Gillot en 2014. C'est finalement Willy Sagnol qui sera choisi.

Ce mercredi, Mauricio Pochettino sera en tout cas privé de nombreux joueurs. Pas de Mbappé suspendu ou de Neymar et Di Maria encore convalescent. Même chose pour Verratti. Cela fait beaucoup de joueurs importants absents du côté du PSG. Il y a peut-être un vrai coup à jouer pour les Girondins, même mal en point en ce moment. A Bordeaux, il faudra faire sans Toma Basic et surtout Paul Baysse. Le défenseur, touché au dos, a dû déclarer forfait au dernier moment. En revanche, Yacine Adli est de retour de suspension au milieu.