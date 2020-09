Ligue 1 : que peut-il se passer aux Girondins lors de cette dernière semaine du mercato ?

Ce mardi, on attaque la dernière semaine du mercato. Alors que peut-il se passer aux Girondins d'ici le 5 octobre ? Pas mal de choses car comme l'a répété Jean-Louis Gasset dimanche après le match nul face à Nice (0-0) : « Ca va bouger ». Et d'ailleurs, ça a déjà bougé depuis.

Le club a annoncé ce lundi le prêt avec option d'achat de Ruben Pardo à Leganés, club de deuxième division espagnole. Le milieu de terrain sera resté un peu moins de huit mois en Gironde pour huit petits matchs joués au final. C'est un départ de plus dans ce mercato estival, on dépasse maintenant la dizaine avec ceux des jeunes pros à l'image d'Abdel Jalil Medioub, prêté au Portugal ces dernières heures.

Mais l'opération dégraissage n'est pas finie. Alexandre Mendy devrait rejoindre Caen dans les prochaines heures. Les défenseurs Jovanovic et Mexer sont aussi sur le départ et le cas de Toma Basic, très demandé, reste en suspens.

A ce rythme, on peut se demander s'il va rester des joueurs pour jouer ? Oui car certains secteurs sont encore très fournis. Il s'agit de l'attaque et de la défense. La priorité du club reste de trouver un milieu de terrain et peut-être un attaquant comme le souhaiterait Jean-Louis Gasset. Le nom du Niçois Wylan Cyprien revient régulièrement. Problème, les Aiglons ne veulent qu'un transfert et aujourd'hui, les Girondins n'ont pas les moyens pour cela.

Même chose pour Hatem Ben Arfa. Lui est libre mais comment le club pourrait lui payer un salaire ? Il ne faut pas avoir beaucoup d'espoirs pour les supporters bordelais mais attendre plutôt une bonne surprise. En tout cas, à une semaine de la fin de mercato, les Girondins reste le seul club à ne pas avoir dépensé à un rond en Ligue 1 cet été.