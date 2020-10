Ligue 1 : que retenir de la première de Hatem Ben Arfa avec les Girondins de Bordeaux ?

A Marseille, Hatem Ben Arfa a fait sa première apparition avec les Girondins. Alors que retenir de celle-ci ? Déjà, il a joué ! Il était même titulaire au coup d'envoi et ça, c'était un peu la surprise du chef. Car si le staff évaluait son autonomie physique à une heure de jeu avant la rencontre, l'attaquant français n'avait que dix jours d'entraînement dans les jambes et surtout, il n'avait plus joué un match officiel depuis le 7 juillet dernier. Le lancer au Vélodrome face à l'OM était donc un petit risque pour Jean-Louis Gasset, l'entraîneur bordelais.

Mais ce risque, il a failli être payant car Hatem Ben Arfa a réussi une bonne première mi-temps. Disponible et techniquement à l'aise, il a même égalisé au quart d'heure de jeu. Mais son but a finalement été annulé pour un hors jeu de quelques centimètres. Il a pratiquement été le Bordelais le plus dangereux ce qui en dit long aussi sur le niveau de ses partenaires. Après la pause, il a disparu car il était trop juste physiquement et Jean-Louis Gasset a fini par le sortir après 60 minutes de jeu.

Le Français a été utilisé sans surprise dans l'axe et pas sur un côté. Il a pas mal permuté avec Nicolas de Préville. Un coup attaquant, un coup numéro 10. Mais surtout, il s'est montré impliqué du début à la fin. Il a un minimum défendu. On devrait le revoir dès dimanche prochain face à Nîmes pour sa première au Matmut Atlantique et sûrement un peu plus longtemps sur le terrain.