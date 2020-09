Ligue 1 : quel est l'état de l'effectif des Girondins de Bordeaux à un mois de la fin du mercato ?

Finalement, l'effectif des Girondins de Bordeaux n'a pas beaucoup changé cet été. Il faut dire que le marché des transferts s'est arrêté quelques semaines entre juillet et août et puis, il ne fallait pas s'attendre à une grande révolution au club. Même avec un changement d'entraîneur et de directeur sportif au milieu de tout ça.

A l'instant T, le seul mouvement d'importance, c'est le départ pour 5 millions d'euros de François Kamano au Lokomotiv Moscou. L'attaquant guinéen rejoint sur la liste des départs : Bernardoni, Benrahou, Boupendza ou encore le jeune Albert Lottin, transféré au Pays Bas à Utrecht ce mardi. Quelques jeunes joueurs ont également été prêtés comme Thomas Carrique ou Alexandre Lauray.

Au bout du compte, le chantier reste conséquent aujourd'hui. Alain Roche, le nouveau patron du sportif, va devoir régler d'ici le 5 octobre la situation des joueurs en fin de contrat en juin 2021. Et ils sont nombreux et parfois tiutlaires : Sabaly, De Préville, Baysse, Koscielny ou Pablo. A ce stade, ils pourraient quitter le club libres dans les prochains mois.

Aucun joueur recruté depuis le début du mercato

Du côté des arrivées, c'est tout simplement le néant. Bordeaux est d'ailleurs le seul club de Ligue 1 à ne pas avoir dépensé un euro cet été. Les dirigeants cherchent avant tout à vendre pour combler son déficit du club. Aujourd'hui, il faudra encore que des joueurs partent avant de recruter. Jean-Louis Gasset aimerait tout de même trouver un milieu défensif pour épauler Otavio et un arrière gauche, poste défaillant depuis des années aux Girondins. Mais pour ça, il faudra être patient, très patient et peut-être même aller brûler un petit cierge pour tenter de faire un coup ou deux en fin de mercato.