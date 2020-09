Ligue 1 : Quel Olympique Lyonnais face aux Girondins de Bordeaux ?

Ces dernières années, l'OL, c'est un peu tout ou rien. Et en ce moment, le club traverse une période d’incertitudes.

J-1 avant le choc face à Lyon pour les Girondins et on se demande bien quel OL se présentera au Matmut Atlantique ? Ces dernières années, Lyon, c'est un peu tout ou rien. Une équipe capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, c'était très récemment, pas forcément une bonne nouvelle pour les Girondins, avec une demi-finale de Ligue des Champions cet été où les Lyonnais ont éliminé le Juventus de Turin, Manchester City et bousculé sérieusement le Bayern Munich. Rien que ça.

Et puis, il y a le pire. Ce Lyon, deuxième plus gros budget de la Ligue 1, seulement 7e du championnat la saison dernière avant la coupure avec 10 défaites au compteur et une non-qualification pour la Coupe d'Europe. Une énorme anomalie, 22 ans que cela n'était pas arrivé.

Aujourd'hui, c'est un peu le grand flou autour du club. L'avenir de certains grands joueurs comme Aouar et Depay est très incertain. On ne sait même pas si ce dernier, courtisé par Barcelone, sera du voyage en Gironde. C'est dire l'incertitude autour de cette équipe de l'OL.