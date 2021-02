Ligue 1 : Quel OM ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux ?

Ce sera avant tout un Olympique de Marseille convalescent et diminué. Convalescent car l'OM est à l'arrêt depuis maintenant depuis deux mois en Ligue 1. Après avoir enchaîné six victoires d'affilée au cœur de l'automne, les Marseillais n'ont gagné qu'un seul de leurs neuf derniers matchs de championnat.

Mais surtout, l'OM est désormais complètement décroché dans la course à la Ligue des champions, leur objectif de la saison. Les Phocéens comptent 21 points de retard sur le leader, Lille, ou encore 15 sur Monaco, le quatrième. Le contexte autour du club est aussi volcanique. André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, a quitté le club il y a dix jours. Depuis il n'a toujours pas été remplacé. C'est Nasser Larguet le directeur du centre de formation qui dirige l'équipe.

Un entraîneur intérimaire qui devra sûrement faire avec un effectif très diminué à Bordeaux dimanche (21h). Payet est suspendu, Milik est blessé. Alvaro, Amavi ou Caleta-Car pourraient aussi déclarer forfait. C'est presque toute la défense de l'OM.

Mais attention, ce n'est pas beaucoup mieux du côté des Girondins qui restent sur quatre défaites d'affilée. Seul point positif pour Jean-Louis Gasset, il pourra compter sur un effectif quasiment au complet face à l'OM. A part Otavio blessé jusqu'à la fin de la saison et Sabaly qui ne reviendra que début mars, l'entraîneur bordelais aura le choix. Au milieu de terrain notamment avec Seri, Basic et Adli. Il espère aussi un retour en forme d'Hatem Ben Arfa, plus discret ces dernières semaines et pas forcément toujours impliqué.