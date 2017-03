Ligue 1 : quelles chances de maintien pour le Sporting Club de Bastia?

Bastia peut-il encore se maintenir en Ligue 1 ? Au sortir de la 30e journée de championnat et des résultats des équipes du bas de tableau la réponse est clairement oui. Mais il faudra au SCB renouer avec la victoire pour atteindre cet objectif.

Le Sporting Club de Bastia parviendra-t-il à se maintenir en ligue1? Les bleus n’ont plus connu les joies de la victoire depuis le 17 décembre. Il s’étaient alors imposés à Rennes 2 buts à 1, signant au passage un deuxième succès consécutif après celui enregistré contre Metz à Furiani 2 buts à 0. Mais depuis, les bastiais se sont inclinés à huit reprises, et souvent avec des écarts importants. Ce fut les cas à Toulouse (4-1), à Angers (3-0), à Guingamp (5-0). François Ciccolini a été remercié. Mais le changement d’entraineur n’a pas été synonyme de choc psychologique. Et Bastia glisse inlassablement et dangereusement vers la ligue 2. De plus, le calendrier n’est pas forcément favorable à des bastiais qui lors des huit dernières journées de championnat seront opposés à cinq des équipes de l’actuel « top ten », dont Lyon, Paris et Marseille.

Rien n’est donc fait dans cette compétition. Montpellier, Caen, Dijon et Nancy ont été battu ce week-end, tout comme Bastia. La bonne affaire a été réalisée par Lorient qui n’a pas non plus dit son dernier mot. Les merlus, toujours lanterne rouge, sont revenus à égalité de points avec Bastia. Le sprint final est lancé. Reste à savoir si le Sporting Club de Bastia tiendra la distance !

Quel menu pour les équipes du bas de tableau?

Dijon jouera quatre fois à domicile lors des huit dernières journées de compétition. Les dijonnais recevront notamment Bastia, Angers, Bordeaux et Nancy. Ils se rendront à Marseille dès la prochaine journée, puis à Monaco, Guingamp et Toulouse.

La fin de saison de Nancy s'annonce peut-être plus coriace avec de nombreuses confrontations contre des équipes du haut de tableau. Les nancéiens recevront ainsi Rennes, Marseille, Monaco et St-Etienne et se déplaceront à Guingamp, Nice, Metz et Dijon.

Ce n'est guère mieux pour le SCB qui recevra Lille, Lyon, Rennes et Lorient. Les sorties à Dijon, Bordeaux, Paris et Marseille ne seront pas non plus un cadeau.

Enfin Lorient accueillera Caen, Metz, Angers et Bordeaux et se rendra entre temps à Lyon, Montpellier, Nantes et Bastia.