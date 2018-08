Le SM Caen débute ce dimanche soir le championnat de Ligue 1 par un déplacement au Parc des Princes. Le club normand qui n'a gagné qu'une seule fois au Parc des Princes (en 2007) tentera de contrarier les statistiques et les pronostiques.

Fabien Mercadal (3e en partant de la gauche) et son staff : une première à coacher en Ligue 1 mais des tribunes

Caen, France

Première sur un banc de Ligue 1 pour les deux entraîneurs

Thomas Tuchel et Fabien Mercadal n'ont jamais coaché une équipe de Ligue 1 même si ce dernier, suspendu, suivra la rencontre des Tribunes.

Hasard du calendrier, les trois premiers matchs du SM Caen se joueront face à des équipes coachés par des entraîneurs qui découvrent cette année la Ligue 1 comme Fabien Mercadal : PSG (Thomas Tuchel), Nice (Patrick Vieira), et Nantes (Miguel Cardoso)

Le premier groupe caennais de la saison

La suspension de Fred Guilbert et la blessure de Jonathan Gradit permettent à Mouhamadou Dabo de faire son retour dans un groupe qu'il a quitté en championnat depuis près de deux ans et un déplacement à Lyon (0-2) le 19 août 2016. On ne l'a revu depuis chez les pros caennais qu'en février en Coupe de France à Metz. Son compteur-match en Ligue 1 est bloqué à 201 matchs.

Deux joueurs caennais n'ont pas encore joué le moindre match en Ligue 1 : Malik Tchokounté et Issa Marega.

Le PSG manque rarement son entrée en championnat

Ces trois dernières saisons, le PSG n'a pas lâché un point en reprise de championnat. La dernière fois que le club parisien a été accroché en ouverture de saison remonte au 08 août 2013 à Reims (2-2). La dernière défaite d'entrée des Parisiens remonte au 06 août 2011 et la venue de Lorient (0-1) au Parc

Le SM Caen n'est pas ridicule non plus même si la défaite à Montpellier (0-1) lors de la première journée l'an passé avait interrompu une série de quatre débuts de saison victorieux pour le club Normand.