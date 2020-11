Ligue 1 : Quels jeunes peuvent oxygéner le groupe des Girondins comme le souhaite Gasset ?

Pour donner un peu de fraîcheur à son équipe, l'entraîneur bordelais pourrait de plus en plus utiliser les jeunes dans les prochaines semaines.

Les Girondins préparent leur déplacement à Rennes vendredi (19h). Pourrait-on y voir de nouvelles têtes ? C'est en tout cas une possibilité puisque Jean-Louis Gasset veut "casser son groupe" mais pour ça il faudra sûrement attendre le mercato. Alors depuis le début de la saison, il cherche à "l'oxygéner" ! Objectif pour l'entraîneur bordelais redonner un peu de fraîcheur à une équipe qui en manque cruellement.

Celui que l'on voit le plus régulièrement est le jeune milieu de terrain Mehdi Zerkane. Il était d'ailleurs titulaire lors du dernier match face à Montpellier. Il est en concurrence avec Otavio et Basic. Dylan Bakwa et Amadou Traoré frappent eux aussi à la porte. Les deux jeunes attaquants internationaux ont eu le droit à quelques minutes par-ci, par-là. Même s'ils ont montré de bonnes choses, ils ne sont pas la priorité au poste d'ailier pour le moment. D'autres s'entraînent avec l'équipe professionnelle, c'est le cas du défenseur Loïc Bessilé et de l'attaquant Sékou Mara. Ces deux jeunes font pour l'instant face à une grosse concurrence, ils sont avant tout là pour faire le nombre à l'entraînement.

Justement, cette semaine, il y aura un retour important à l'entraînement. Samuel Kalu devrait retrouver le groupe en milieu de semaine et être disponible pour le match de Rennes. L'ailier nigérian, auteur de deux buts cette saison, était absent depuis un mois à cause d'une déchirure à l'ischio-jambier. Il a terriblement manqué aux Girondins pendant cette période. C'est une très nouvelle pour Jean-Louis Gasset. En revanche, l'autre blessé du moment, le défenseur Edson Mexer ne fera pas son retour avec l'équipe avant la semaine prochaine.