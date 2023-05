Ligue 1 : quels sont les clubs qui montent dans l'élite du football, ceux qui descendent en Ligue 2 ?

Quels clubs se hisseront dans l'élite du football français la saison prochaine ? Quels sont ceux, trop en retard, qui ne pourront pas rattraper suffisamment de points d'ici à la fin du championnat pour y rester ? Les 37e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 qui commencent ce vendredi soir permettront d'y voir plus clair.

Les clubs qui descendent en Ligue 2

Quatre clubs descendront en Ligue 2 en cette fin de saison, pour acter le passage à un championnat composé de 18 clubs. Alors que le SCO d'Angers, l'AC Ajaccio et Troyes sont déjà condamnés, le suspense est total pour éviter l'ultime ticket pour la relégation en Ligue 2 qui devrait se jouer entre Auxerre et Nantes.

Le FC Nantes occupe la 17e place de Ligue 1, celle du dernier relégable, avec un point de retard sur Auxerre, premier club en dehors de la zone rouge. Le sort des Nantais pourrait être scellé dès samedi soir s'ils n'arrachent pas au moins un match nul à Lille et si Auxerre s'impose à Toulouse.

Les clubs qui montent en Ligue 1

Cette année, seuls les deux premiers de Ligue 2 seront promus. Et pour l'instant, les jeux ne sont pas faits. Leader du championnat depuis la 14e journée, Le Havre espère mettre fin au suspense ce vendredi soir contre Bastia, après sa défaite la semaine dernière contre Valenciennes 2-0, deuxième d'affilée après le revers 1-0 la semaine précédente à Annecy. Le HAC, qui compte 71 points et n'avait plus connu la défaite depuis la 2e journée, a vu son avance sur Bordeaux fondre à deux petits points.

Une victoire des Girondins contre Annecy, dont la rencontre a également lieu ce vendredi soir, pourrait leur offrir le billet pour la Ligue 1 avant la dernière journée, si dans le même temps, le FC Metz ne s'impose pas à Sochaux.

Accroché à Guingamp lors de la 36e journée , le FC Metz doit absolument s'imposer à Sochaux pour garder une chance d'accession.

