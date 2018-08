Selon plusieurs médias français et espagnols, les Girondins de Bordeaux vont recruter en prêt, avec option d'achat, le jeune (22 ans) latéral droit du FC Barcelone, Sergi Palencia. Capitaine de l'équipe réserve, il viendra s’inscrire dans la rotation sur les côtés de la défense.

Ce n'est pas tous les jours que les Girondins de Bordeaux recrutent dans un immense club européen, même s'il s'agit d'un joueur qui n'a jamais évolué avec l'équipe première. L'arrivée de Sergi Palencia, en provenance de la Masia, le meilleur centre de formation européen serait donc une petite surprise. Selon plusieurs médias français et espagnols, parmi lesquels Goal.com et L'Equipe, Sergi Palencia devrait s'engager officiellement aux Girondins ce mercredi, sous forme d'un prêt d'un an.

Même s'il a joué dans plusieurs matchs de préparation avec l'équipe première, notamment cet été aux Etats-Unis, Sergi Palencia n'a jamais porté officiellement le maillot blaugrana au plus haut niveau.

Capitaine de la réserve depuis deux ans

Capitaine de l'équipe réserve du FC Barcelone, qui évoluait l'an dernier en deuxième division espagnole, Sergi Palencia compte déjà une centaine de matchs en troisième et deuxième division. Il a débuté dans l'antichambre du Barça tôt, à 19 ans, et a ensuite enchaîné trois saisons pleines, dont les deux dernières dans la peau d'un titulaire.

"C'est un très bon latéral défensivement, après, offensivement, même s'il est est très vif et qu'il ne lâche rien, il est un peu moins présent, explique Romain, qui tient sur Twitter un compte spécialiste du Barça B. Jamais sélectionné en équipes espagnoles de jeunes, Sergi Palencia semble donc avoir cette étiquette de joueur de devoir, à défaut d'être le plus talentueux. Même si sa formation à Barcelone lui assure un bagage technique confortable.

Les explications de Romain, spécialiste du Barça B. Copier

ll lui faudra un peu de temps pour s'adapter

"Honnêtement, je pense qu'il n'a pas encore tout à fait le niveau pour être titulaire en Ligue 1, poursuit Romain. Il lui faudra un peu de temps pour s'adapter. Mais pour élever son niveau, il ne faut pas qu'il change son caractère, qu'il ne lâche rien. Et à ce moment là, pourquoi pas, il pourrait être une bonne surprise".

S'il est annoncé qu'il peu également évoluer à gauche de la défense, Sergi Palencia semble être un pur droitier. Ce qui pose la question de l'avenir d'un des défenseurs des Girondins. Si Youssouf Sabaly, qui est toujours blessé, semble être le meilleur, que ce soit à droite ou à gauche, et que Maxime Poundjé a toujours été considéré comme indiscutable par Gustavo Poyet, l'avenir semble plus incertain pour Milan Gajic et Théo Pellenard.

Les performances 2017/2018 de Sergi Palencia en vidéo

La fiche de Sergi Palencia

Sergi Palencia Hutrado

22 ans, né le 23 mars 1996 à Badalone

Défenseur droit

1,76m, 68 kilos

Formé au FC Barcelone