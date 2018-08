Bordeaux, France

Stéphane Martin, le président des Girondins de Bordeaux, avait promis que le mercato s’accélérerait, lundi, en marge de l'arrivée du Nigérian Samuel Kalu, sur les dossiers du milieu défensif et de l'avant centre.

🖊 Un nouveau milieu de terrain aux Girondins.

Simple. 🎶

Un espoir croate qui s'engage pour 4 ans.

Basic 🇭🇷😀👍 pic.twitter.com/Adw4W6b6Ma — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 8, 2018

Son vœu a donc été exaucé, ce mercredi, avec l'arrivée du milieu défensif Toma Bašić (prononcer Bachitch). Ce jeune (21 ans) milieu de terrain international espoir croate arrive de l'Hajduk Split, pour un montant que plusieurs médias estiment autour de 3,5 millions d'euros. Plutôt une bonne affaire, donc, et, comme Samuel Kalu, un jeune joueur avec du potentiel, sur lequel une revente plus cher dans quelques années semble assez probable.

Accord de principe entre @hajduk et les @girondins pour le transfert du prometteur milieu défensif 🇭🇷Toma Basić (21 ans) !



Montant du transfert : 3,5M€.#BienvenueTomapic.twitter.com/bQAoNOLh89 — Girondinfos (@Girondinfos) August 8, 2018

La sentinelle recherchée

Si ce jeune joueur reste assez méconnu du grand public, il semble être capable de jouer au poste de sentinelle, juste devant la défense, que seul Jaroslav Plasil pouvait occuper dans l'esprit de Gustavo Poyet, qui préfère installer Lukas Lerager, Otavio et Aurélien Tchouameni un peu plus haut. Ce gaucher semble également être doté d'une belle frappe de balle. Il a disputé les deux dernières saisons dans la peau d'un titulaire, où il évoluait plus haut sur le terrain, cumulant 10 buts et 12 passes décisives en 67 matchs.

Il est le premier Croate a porter le maillot des Girondins de Bordeaux. Son club formateur, l'Hajduk Split, peut inspirer confiance. Il a formé un bon nombre d'illustres internationaux croates passés, comme Slaven Bilić, Igor Tudor, Aljoša Asanović, Alen Bokšić, ou actuels, comme Ivan Perišić, ou Danijel Subašić, le gardien de l'AS Monaco. C'est un milieu de grande taille (1,89 m), qui répond à la demande de Gustavo Poyet de muscler son équipe. A Ventspils, au 2e tour préliminaire d'Europa League, l'entraîneur uruguayen avait justifié par leur taille les titularisations de Younousse Sankharé (1,84 m) et Igor Lewczuk (1,89 m).

A fond sur le 9

Un seul chantier reste donc ouvert, alors qu'il reste trois semaines de mercato : celui de l'avant centre. Avec le départ de Malcom à Barcelone pour 42 millions d'euros, la balance des transferts des Girondins reste excédentaire d'une trentaine de millions, de quoi en réinvestir quelques uns. Le président Stéphane Martin a déploré des prix trop chers pour faire venir l'avant-centre Brésilien Pedro, du club de Fluminense.

La fiche de Toma Bašić

Le profil (jeune à fort potentiel, plutôt costaud, à l’aise balle au pied) de l’international espoirs 🇭🇷Toma #Basic, qui doit s’engager 4 ans aujourd’hui avec les @girondins, a fait l’unanimité en interne ! [@lequipe ] #Girondinspic.twitter.com/6YHQKCs23Q — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) August 7, 2018

21 ans, né le 25 novembre 1996

Milieu de terrain défensif

1,89 m, 82 kilos

International espoir croate (5 sélections, 1 but)

Clubs précédents : NK Zagreb, NK Rudes