Ligue 1 : qui est votre favori dans la course au titre? Lille, Lyon, Paris ou Monaco

Les moments chauds du calendrier du LOSC

Avant d'aller défier ses adversaires directs dans la course au titre, le LOSC reçoit donc 2 fois: Strasbourg ce dimanche et Marseille mercredi. Les Dogues devront ensuite se déplacer chez tous leurs concurrents directs: à Monaco le 13 mars, à Paris le 3 avril et à Lyon le 24 avril.

Bien sûr, les supporters ont également coché la date du 8 mai: Lors de la 36ème journée Lille pourrait jouer sa saison lors du derby sur la pelouse de Bollaert. Si on y ajoute une visite à Metz, le LOSC doit donc encore rendre visite aux équipes classées de la 2ème à la 6ème place de la L1.

Le programme complet à domicile: Strasbourg, Marseille, Nîmes, Montpellier, Nice et Saint Etienne. Le programme complet à l'extérieur: Monaco, PSG, Metz, Lyon, Lens et Angers.

Le calendrier de Lyon

L'OL ne doit pas rater le tournant des 2 prochaines rencontres: Déplacement à Marseille puis réception de Rennes. Il sera temps ensuite de se projeter sur la venue de Paris (J31) et de Lille (J34) au Groupama Stadium et le voyage à Monaco (J35). D'ici la fin de saison, l'OL devra encore croiser la route de 5 équipes classés au delà la la 12ème place: Reims, Nantes, Lorient, Nîmes et Nice.

Le calendrier du PSG

Avant d'enchaîner un déplacement à Lyon le 21 mars et la réception de Lille le 3 avril, Paris voudra faire le plein lors de ses déplacements à Dijon et Bordeaux et lors de la réception de Nantes. 2 rencontres qui seront sûrement décisives dans la fin de saison parisienne avant de retrouver des adversaire à la portée du champion de France: Saint-Etienne, Lens et Reims à domicile. Strasbourg, Metz, Rennes et Brest à l'extérieur.

le calendrier de Monaco

Monaco aura l'avantage de recevoir plusieurs poursuivants : Lille le 14 mars, Metz le 3 avril, Lyon le 1er mai et Rennes le 15 mai. Les monégasques devront donc éviter de perdre des points lors de leur déplacements à Strasbourg, Bordeaux, Saint-Etienne, Angers, Reims et Lens. Il faudra aussi faire le plein lors des réception ce week-end de Brest puis de Dijon le 10 avril.