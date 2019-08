Ligue 1 : qui sont les anciens joueurs du FC Metz qu'il faudra aussi suivre ?

Alors que le FC Metz retrouve cette saison l'élite du foot français, la Ligue 1 compte aussi quelques anciens grenats. On fait le point !

Metz, France

La Ligue 1 est Grenat. Primo, après un an d'absence, le FC Metz est de retour dans l'élite du foot français. Et secondo, il y a quelques anciens messins dans d'autres clubs de L1. On les passe ici en revue :

Florent Mollet , milieu de terrain de Montpellier, 32 matchs la saison passée, pour 6 buts et 5 passes décisives.

, milieu de terrain de Montpellier, 32 matchs la saison passée, pour 6 buts et 5 passes décisives. Matthieu Dossevi , milieu de terrain du Toulouse FC, 35 matchs la saison passée, pour 4 buts et 2 passes décisives.

, milieu de terrain du Toulouse FC, 35 matchs la saison passée, pour 4 buts et 2 passes décisives. Maxwell Cornet , attaquant de l'Olympique Lyonnais, 27 matchs la saison passée, pour 7 buts et 5 passes décisives.

, attaquant de l'Olympique Lyonnais, 27 matchs la saison passée, pour 7 buts et 5 passes décisives. Bouna Sarr , joueur polyvalent de l'Olympique de Marseille, 29 matchs la saison, pour 1 but et 1 passe décisive.

, joueur polyvalent de l'Olympique de Marseille, 29 matchs la saison, pour 1 but et 1 passe décisive. Andy Delort , attaquant de Montpellier , 36 matchs, pour 14 buts et 7 passes décisives.

, attaquant de Montpellier , 36 matchs, pour 14 buts et 7 passes décisives. Ludovic Butelle , gardien du Sco Angers, 36 matchs, 48 buts encaissés et 11 clean sheets.

, gardien du Sco Angers, 36 matchs, 48 buts encaissés et 11 clean sheets. Eiji Kawashima , gardien remplaçant du Racing Club de Strasbourg, un seul match la saison passée.

, gardien remplaçant du Racing Club de Strasbourg, un seul match la saison passée. Diafra Sahko, attaquant du Stade Rennais, prêté la saison passée en Turquie.

En revanche on ne reverra plus en Ligue 1, l'ancien grenat et Rennais Ismaïla Sarr transféré, ce jeudi 8 août, à Watford en Angleterre.

La saison passée, alors que le club à la Croix de Lorraine évoluait en Ligue 2, il y avait 14 anciens messins en Ligue 1.