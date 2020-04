Ligue 1 - Quiz : testez vos connaissances sur l'Amiens SC !

Depuis le mois de mars, la France est touchée de plein fouet par la crise sanitaire du coronavirus et le sport est à l'arrêt comme tous les autres secteurs.

Les dirigeants du football professionnel français tentent de trouver la bonne formule pour l'issue de cette crise et la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 interrompus mi-mars, avant le début du confinement. Pour l'instant, aucune décision n'est prise et les négociations vont aussi bon train avec les diffuseurs télé.

Ligue 1 : un accord trouvé pour baisser provisoirement les salaires des joueurs

Testez vos connaissances sur l'Amiens SC

En attendant d'en savoir plus sur la formule retenue et sur le calendrier, France Bleu Picardie vous replonge dans la première partie de saison et vous propose de mesurer vos connaissances sur le parcours réalisé par l'Amiens SC entre août et mars. A vous de jouer !