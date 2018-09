En Avant s’incline très lourdement (0-4) à Marseille et concède une cinquième défaite en cinq journées de Ligue 1. Guingamp est plus que jamais lanterne rouge mais sa première période lui donne des raisons d’y croire.

Guingamp, France

Le début de saison cauchemardesque d’En Avant de Guingamp se poursuit avec cette cinquième défaite consécutive. Guingamp vit le pire début de saison de son histoire et se retrouve à quatre points de l’avant-dernier, Bordeaux. Les deux équipes se retrouvent dimanche prochain, à 17 heures, à Roudourou. Il faudra impérativement confirmer les promesses de la première période pour enfin décoller.

La défense en première mi-temps, seule satisfaction de ce match

L’équipe qui s’était retrouvé menée 2-0 après dix minutes lors des deux dernières journées (à Lille et contre Toulouse) limite Marseille assez facilement. Mitroglou et Thauvin, les deux armes offensives de l’OM, sont gênés par les deux lignes de quatre défenseurs et de quatre milieux, ainsi que par le bloc plus bas que d’ordinaire.

La charnière Sorbon – Kerbrat reconstituée ne souffre pas. Guingamp ne concède aucun tir cadré. Offensivement, les ailiers guingampais – Thuram et Bénézet – épisodiquement, font des différences balles au pied, mais la connexion avec Nolan Roux s’effectue difficilement, En Avant n’est donc pas plus dangereux que son adversaire.

Qu’importe, ce nul 0-0 suffit au bonheur des Guingampais. A la mi-temps, la question est de savoir si En Avant peut maintenir le même investissement physique, et s’adapter aux changements Marseillais.

Guingamp débordé par la vitesse de l'OM en seconde période

La réponse est non. Un bon quart d'heure puis Guingamp s'éteint. L’entrée dès la mi-temps de Lopez fait que Marseille gagne en vitesse. Guingamp ne voit plus le ballon. Mitroglou trouve le poteau de la tête (50e). Puis Guingamp craque sur une action débutée par une touche. Puis Johnsson est lobée par la tête de Thauvin (57e).

Jérémy Sorbon (au micro de Canal +) : « On s’est désorganisé après le premier but. Ils ont ensuite eu des espaces, et c’est devenu compliqué face à un adversaire qui va très vite. On n’était pourtant pas forcément mis en difficulté en première mi-temps, et en début de deuxième. »

Marseille tue le match grâce à deux gestes de grande classe : une reprise de volée lobée de Payet (74e) mal jugée par Johnsonn, et une belle frappe enroulée de Thauvin (80e). L’OM ajouté un quatrième but par Mitroglou (83e).

A la mi-temps, Guingamp s’est dit que, peut-être, enfin, il pouvait lancer sa saison. Il repart finalement avec une valise très lourde à digérer. Une pierre de plus dans le jardin de la lanterne rouge.