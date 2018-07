Strasbourg, France

Le Racing pulvérise le record établi la saison dernière. Il totalisait 15.650 fidèles (un chiffre supérieur à celui de Saint-Etienne par exemple) alors que le club strasbourgeois n'avait jamais dépassé la barre de 15.000 abonnés. Il en compte déjà 19.000 et ce n'est sans doute pas terminé.

Des abonnements en tribune debout encore accessibles

Il ne reste plus de places assises. Cependant, les supporters ont la possibilité de s'abonner en tribune debout . 4.000 places « Populaires » sont disponibles. Le club souhaite garder un certain nombre de places assises pour les supporters qui ne peuvent pas venir à chaque match mais il n'a pas voulu communiquer de chiffres.

🔝 La barre des 19000 abonnés a été dépassée !



🚫 Le record histoire de la saison dernière (15600) est littéralement explosé 😱



♥️ = j’y serai 🎟 pic.twitter.com/ii6nqUdeng — Planète Racing (@PlaneteRacing) July 19, 2018

La Meinau dispose seulement de 26.000 places donc il devrait y avoir peu de sièges vides la saison prochaine si on se réfère à celle qui vient de s'écouler. Le Racing a joué toutes ses rencontres devant plus de 21.000 personnes. Et sur la saison, il y avait 24.000 spectateurs de moyenne, le 3e meilleur taux de remplissage derrière le PSG et Amiens. Cette fidélité du public et cette ferveur devraient encore permettre à l'équipe cette année de gagner des points précieux à domicile en vue du maintien.