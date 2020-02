Ligue 1 - Réduits à 9 contre 11, les Toulousains s'inclinent face à Nice au bout d'un match fou (0-2)

Défaite très frustrante pour le TFC qui a chassé le Gym jusqu'au bout, même réduits à 9 contre 11. Ils perdent (2-0) face à des Niçois plus efficaces et se rapprochent sérieusement de la Ligue 2.

Toulouse s'enfonce dans les limbes du championnat, alors que ces concurrents directs ont tous effectué une bonne opération (voir tableau ci-dessous) pour cette 25ème journée de Ligue 1. Les Violets s'inclinent face à Nice, ce samedi 15 février, et sont cantonnés à la place de lanterne rouge. Un match fou où les Toulousains ont fini la rencontre à 9 contre 11 après les exclusions de Ruben Gabrielsen et de Steven Moreira.

Deux cartons rouges contre le Téf

Et pourtant les hommes de Denis Zanko se sont créé la première occasion sur la pelouse du Stadium, avec Aaron Leya Isseka qui part à l'assaut des cages de Benitez, rattrapé dans son duel avec Danilo Barbosa (2ème). La qualité technique de l'OGC Nice se fait tout de même rapidement sentir et la tendance bascule avec l'ouverture du score par Pierre Lees-Melou (12ème).

Et puis le premier coup de massue : Ruben Gabrielsen écope d'un carton rouge pour une faute sur Kasper Dolberg (27ème). Le défenseur du Téf se retrouve seul à la lutte avec l'attaquant danois à l'entrée de la surface toulousaine, obligé de retenir Dolberg et de la faire chuter. Les Violets jouent à 10 contre 11. Et même à 9 contre 11 lorsque Steven Moreira donne un grossier coup de pied dans l'abdomen d'Ounas en seconde période (77ème), alors que Toulouse se montrait plus dangereux au retour des vestiaires.

Pénalty raté de Leya Isseka, 2ème but niçois

Le manque d'efficacité des Toulousains aura encore frappé... Pas de but pour les Violets, ce samedi soir. Malgré l'acharnement des Violets qui obtiennent un pénalty pour une faute sur Max-Alain Gradel (90ème). Mais Aaron Leya Isseka lâche une frappe bien trop molle pour faire flancher Benitez. Pénalty repoussé. Suivi 5 minutes plus tard du 2ème but niçois par Christophe Hérelle (90ème+5).

Prochain match : Lille-Toulouse, samedi 22 février (20h) pour la 26ème journée de Ligue 1. À suivre sur France Bleu Occitanie.